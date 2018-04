Stadt und Gastronomen sehen Pfandsystem kritisch

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Stadt, Abfallentsorger und Veranstalter sehen eine Umstellung auf Pfandbecher und Mehrweggeschirr bei Großveranstaltungen in Frankfurt mehrheitlich kritisch. Das ist das Ergebnis einer Prüfung durch die Verwaltung, die Ingo Pohl von der SPD-Fraktion im Stadtparlament angestoßen hatte. Morgen steht das Thema im Umweltausschuss auf der Tagesordnung.

Geprüft werden sollten Auflagen zur Vermeidung und Verwertung von Abfall bei Veranstaltungen wie dem Stadtfest, Weihnachtsmarkt oder das Helene Beach Festival. „Ziel sollte eine Umstellung auf ein Mehrwegsystem und ein Pfandsystem für Trinkbecher und Flaschen, Geschirr und Bestecke bei diesen Veranstaltungen sein“, hieß es im Antrag von Ingo Pohl. Denn „trotz zahlreicher aufgestellter Mülleimer landet viel Plastikmüll auf öffentlichem Straßenland. Dies beeinträchtigt zum einen die öffentliche Ordnung und verursachte unnötige Kosten. Zum anderen gefährden die Plastikgegenstände in erheblichem Maße die Umwelt, insbesondere wenn sie in die Oder gelangen“, befand er.

Die Verwaltung holte daraufhin Stellungnahmen von Beteiligten ein und befragte Frankfurter Veranstalter. Kritisch bewertet den Einsatz von Mehrweggeschirr unter anderem die Frankfurter Dienstleistungsholding als Abfallentsorger. Beim Bunten Hering 2017 sammelte sie 3,62 Tonnen Abfall ein, es seien Kosten in Höhe von 547 Euro angefallen. Die FDH bezweifelt, dass ein Pfandsystem das Abfallaufkommen signifikant reduzieren würde. Zwar werde die Ordnung verbessert, doch die Umstellung stelle „eine hohe Belastung für die Händler dar“ und sei „umständlich in der Handhabung“, heißt es in der Information.

Auch die Veranstalter sehen in einer Umfrage die Einführung eines Mehrwegsystems skeptisch. Preiserhöhungen wären dann unvermeidlich, weil es für das Spülen von Gläsern und Geschirr mehr Personal braucht. Zudem äußerten die Befragten – wie auch die Lebensmittelüberwachung der Stadt – hygienische Bedenken. Beispielsweise könnten unbemerkte technische Störungen von Abwaschstationen zur Verbreitung von Keimen führen, argumentieren die Befragten. Zudem hätten Plastikbecher eine schlechtere Umweltbilanz als recycelbare Einwegbecher. „Der Verbrauch von Trinkwasser für die Reinigung der Mehrwegbecher ist immens“, heißt es. Weiterer Kritikpunkt: „Besucher müssten sich mindestens zweimal anstellen, um ein Getränk zu konsumieren“ – zum Kaufen und zum Geschirr abgeben.

Für sinnvoll wird dagegen ein verbessertes Recyclingsystem gesehen. Mehr Mülleimer, ein Trennsystem, zusätzliche große Tonnen – darüber sollen nun Gespräche mit der FDH geführt und ein Projekt entwickelt werden, schlägt die Verwaltung vor.

„Dazu braucht man doch kein Konzept, das ist doch eine Selbstverständlichkeit“, findet hingegen gegen Ingo Pohl und kritisiert die vorliegende Informationsvorlage. „Ich hätte mir eine unabhängigere Einschätzung gewünscht und bin nachwievor der Meinung, dass ein Mehrwegsystem ökologisch Sinn macht. Andere Städte machen es uns doch vor“, sagt der 74-Jährige. Die Anschaffung beispielsweise eines zentralen Geschirrmobils durch die Messe- und Veranstaltungs GmbH hielte er für sinnvoll. „Und warum soll man kein Personal finden? Es gibt immer noch so viele Arbeitssuchende.“