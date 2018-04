Schröters neuer Vorstoß

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Nach jahrelangen Diskussionen legte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag den Gesetzentwurf vor, der es Gemeinden ermöglicht, sich neu zu strukturieren. Auf den letzten Metern kam Schröter den Amtsdirektoren entgegen, die noch vor zwei Monaten heftige Kritik an den Plänen übten.

Nach dem Motto: „Alles kann, nichts muss“, macht die rot-rote Landesregierung den Kommunen Angebote, ihre Verwaltungen neu zu organisieren. Schröter betonte nach der Kabinettssitzung in Potsdam, dass damit das Instrumentarium geschaffen werden soll, auch in ländlichen Räumen mit Bevölkerungsrückgang die Verwaltungen zu stabilisieren.

Der Minister betonte vor allem die Freiwilligkeit, die mindestens bis in die übernächste Legislaturperiode reichen soll. 2025 ist vorgesehen, die neuen Strukturen zu überprüfen und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen. Bis dahin wird es keine gesetzlichen Vorgaben für Veränderungen geben.

Neu eingeführt wird die Verbandsgemeinde. In der Enquetekommission der letzten Legislaturperiode hieß das Konstrukt noch Amtsgemeinde. Das aber klang zu sehr nach Amt, so Schröter. In Verbandsgemeinden schließen sich beliebig viele Gemeinden zusammen. Die Vertretung und auch der Verbandsgemeindevorsteher oder -bürgermeister werden direkt von den Bürgern gewählt, ebenso die Vertretung der Verbandsgemeinde. Die Gemeinden selbst behalten ihre Vertretung und ihre ehrenamtlichen Bürgermeister.

Gesetzlich geregelt ist, dass die neue Struktur die Verantwortung für die Schulen, Kitas und Bauleitplanung übernimmt. Dagegen hatte der Städte- und Gemeindebund protestiert, da das ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung sei. Weitere Aufgaben können zusätzlich auf die Verbandsgemeinde übertragen werden. Umgesetzt werden soll dieses Modell beispielsweise in der Oderregion. Aber auch in Elbe-Elster mit der Kurstadtregion gibt es schon Modellversuche. Alternativ können die Gemeinden auch eine Mitverwaltung vereinbaren. Dabei behalten die Kommunen alle Kompetenzen. Das einzige, das sie verlieren würden, sei ihre Verwaltung, erläuterte Schröter.

Für dieses Modell interessiert sich die Region um Beeskow. Wobei die Kreisstadt die Verwaltungsaufgaben per Vertrag für Nachbarn mit erledigen würde.

Das Land will für die freiwilligen Veränderungen rund 80 Millionen Euro bereit stellen. Davon sollen betroffenen Kommunen zu 40 Prozent von ihrer Altschuld entlastet werden. Allerdings nur in einer maximalen Höhe von drei Millionen Euro.

Außerdem gibt es Zuschüsse für die Zusammenlegung von Verwaltungen. Fällt eine Verwaltung ganz weg und entsteht dabei eine Einheit mit mehr als 7000 Einwohnern werden 500 000 Euro gezahlt, umfasst die neue Verwaltung 6000 Einwohner, gibt es 400 000 Euro. Bei allen anderen Vereinbarungen winken 300 000 Euro.

Der Gesetzentwurf kommt nun auch den bestehenden Ämtern entgegen. Es können zwar keine neuen mehr gebildet werden, aber auf die Ängste vieler Amtsdirektoren, dass sich ihre Verwaltungen nicht weiter entwickeln können, wurde eingegangen. So sollen bestehende Ämter sich zu neuen, größeren Ämtern zusammenschließen können. Und sie dürfen künftig auch weitere Gemeinden aufnehmen. Die bisherige Grenze von maximal sechs amtsangehörigen Gemeinden wird damit aufgehoben.

Der Gesetzentwurf wird noch vor der langen Sommerpause im Landtag behandelt. Der Städte- und Gemeindebund sowie der Landkreistag werden in Anhörungen zu Wort kommen. Schröter rechnet damit, dass das Gesetz im Herbst in Kraft tritt. Damit wäre gewährleistet, dass im kommenden Frühjahr zur Kommunalwahl, dort, wo es gewünscht wird, schon in den neuen Strukturen gewählt werden kann.