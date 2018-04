Bernauer Sänger sorgen für Gänsehaut

In festlichem Rahmen: Für ihre beiden Jubiläumskonzerte haben die Bernauer Sänger mit der Herz-Jesu-Kirche einen Ort ausgewählt, an dem sie gern gesehene Gäste sind, so zu Benefizkonzerten oder Auftritten in der Adventszeit. © Foto: Fotos (3): Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Einer der renommiertesten Chöre im Barnim hat Geburtstag. Drei Jahrzehnte gibt es die Bernauer Sänger in diesem Jahr. Sie feiern das Jubiläum mit zwei Festkonzerten. Das erste fand am vergangenen Sonnabend statt.

Der Einzug der singenden Frauen und Männer in die vollbesetzte Herz-Jesu-Kirche am Sonnabend ist spektakulär. Mit „Alta trinita beata“, einem Trinitatsgesang aus dem 15. Jahrhundert, und Mozarts „Abendlied“ sorgt der Chor von Anfang an für Gänsehaut bei den Zuhörern.

Viele Ehemalige sind gekommen, um mit den Bernauer Sängern das Jubiläum zu feiern. Bei vielen Liedern werden sie später in den Gesang einstimmen. „Ännchen von Tharau“ beispielsweise gehört schon lange zum Programm. Genauso wie „Der einfache Frieden“ (Musik: Klaus Schneider, Text Gisela Steineckert) oder das Volkslied „Im schönsten Wiesengrunde“. Andere Titel wie „Halleluja“ von Leonard Cohen oder „Hail Holy Queen“, den der Chor gemeinsam mit Kathy Kelly bei den legendären Konzerten in der St. Marienkirche sang, sind Einstudierungen jüngeren Datums.

Insgesamt 25 Stücke bringen die Bernauer Sänger unter Leitung von Andreas Wiedermann bei ihrem Festkonzert zu Gehör. Die überwiegende Mehrzahl gehört zum ständigen Repertoire. Und doch überrascht der Chor auch mit neuen, ungewöhnlichen Arrangements, etwa bei einem Lied, das schon die Kinder seit Generationen singen: „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“.

Die 14 Männer im Chor haben es gegen die Übermacht der 62 Frauenstimmen schwer. Doch wie es sich für ein Jubiläumskonzert gehört, wachsen sie über sich hinaus. Andreas Wiedermann, der künstlerische Leiter der Bernauer Sänger, ist zufrieden.

Der diplomierte Chordirigent und Gesangspädagoge übernahm im Jahre 2006 die künstlerische Leitung bei den Bernauer Sängern. Mit dem Kammerchor „Leo Wistuba“ und den gemischten Chören Königs Wusterhausen und Berlin-Pankow prägt er somit vier Chöre. „Er setzt immer neue Akzente, begeistert durch präzise, zielorientierte Probenarbeit mit einem hohen künstlerischen Anspruch“, bescheinigen ihm die Bernauer Sänger.

Seit fünf Jahren mit von der Partie ist auch Irina Waldow. Die gebürtige Russin siedelte 2002 nach Deutschland um. Seit 2003 unterrichtet sie als Klavierlehrerin an der Privaten Musikschule Bernau. Sie unterstützt die Bernauer Sänger nicht nur bei den Proben, sondern mit ihrer Klavierbegleitung auch bei deren Konzerten.

Von einst 15 Mitgliedern im Jahre 1988 hat sich der Chor in 30 Jahren zu einem der größten im Barnim gemausert. Er nimmt an Wettbewerben teil, initiiert seit 2011 das alljährliche Weihnachtsliedersingen vor dem Steintor und bestreitet zahlreiche Konzerte - längst auch über die Grenzen der Stadt hinaus. Am Sonnabend ab 19 Uhr sind die Bernauer Sänger erneut in der Herz-Jesu-Kirche zu hören.