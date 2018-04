Geburtstagstorten im „Kinderland“

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Als „Kombi V“ ging sie 1978 an den Start. Ein Jahr später bekam die typische DDR-Kinderkombination aus Krippe und Kindergarten einen Namen: „Kinderland“. Ihren 40. Geburtstag haben Kinder, Mitarbeiter, Eltern und Wegbegleiter in der Robert-Koch-Straße 13 gemeinsam gefeiert.

Für alle gibt es Geburtstags-torte. Unter freiem Himmel vergnügen sich die Kinder mit der Gute-Laune-Fee Nine Mond. Drinnen, bei Häppchen, plaudern die Erwachsenen. Unter ihnen ist Lore Schröder dem Haus am längsten verbunden. „Ich war vom ersten Tag an dabei“, sagt die 65-Jährige. Fußböden waren zu scheuern, Fenster zu putzen, Wäsche zu besticken, als die damals 25-jährige Krippenerzieherin anfing. In dem Neubauviertel habe es um die Kindereinrichtung herum noch nichts als Sand, nicht einmal die Straße gegeben, erinnert sie sich. „Mit den Kindern haben wir im Innenhof in der schwarzen Erde gebuddelt.“

Auch eine teilstationäre Einrichtung für behinderte Kinder gehörte zur Kita, berichtet Lore Schröder, die als Rentnerin noch Früh- und Spätdienste im „Kinderland“ verstärkt und bei Festen wie diesem ehrenamtlich hilft. Umbrüche brachte nicht nur die Wende. „Die größten Veränderungen gab es, als wir eine Kita wurden“, erzählt sie. 1995 zog der Sprachheilkindergarten vom Kupferhammerweg mit ins „Kinderland“. Zehn Jahre später vereinten sich beide Einrichtungen. Lore Schröder hängte wie die anderen im Team noch eine Ausbildung zur Integrationserzieherin dran.

Bis heute ist die Einrichtung des AWO Kreisverbandes Bernau die einzige Integrationskita in Eberswalde. Jeweils bis zu fünf Kinder mit verschiedenen Beeinträchtigungen werden in den 16-köpfigen Gruppen betreut, insgesamt 49 der 195 Kinder vom Krippen- bis Hortalter. Die reinen Fördergruppen wurden erst in jüngerer Vergangenheit aufgelöst. „Es ist mein Anspruch, integrativ zu arbeiten. Aber das war nicht einfach durchzusetzen“, sagt Jörg Goldenbaum, der das Haus seit zwei Jahren leitet und den man auch als Begründer des Handicap-Schwimmens im baff kennt.

Goldenbaum dankt zum 40. vor allem dem fast 40-köpfigen Team. „Die Personalnot geht auch an uns nicht vorbei. Unter den heutigen Bedingungen Erzieherin zu sein, ist nicht leicht. Da braucht man schon Herzblut“, sagt er. Mit Herzblut ist auch der Kitaleiter selbst dabei. „Ganz edel“, sagt er zwischen bunt angestrahlten Wassersäulen und dem beheizten Wasserbett im Snoezelraum. „Das alles haben wir übers Bürgerbudget 2017 anschaffen können. Für unsere Kinder, die ja oft Wahrnehmungsschwierigkeiten haben, ist das ganz wichtig.“

Goldenbaum hat viel damit zu tun, Fördergelder aufzutreiben. So konnte die Kita vor Kurzem die Küche überholen. Ab heute entsteht mit Geldern von „Aktion Mensch“ eine Kommunikationsinsel. Und am 28. April wird mit einem Zuschuss von der Stadt der „Naturgarten“ angelegt. Es ist der Freiwilligentag in Eberswalde – auch dann sind also wieder Gäste willkommen. (wer)