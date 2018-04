Neues Programm für Langzeitarbeitslose

Patrik Rachner

Havelland (MOZ) Der Landkreis Havelland will die Vereine und gemeinnützigen Träger auch künftig weiter fördern. Nach dem Ende des 100-Stellen-Programms, das erstmals 2008 geschultert wurde, wird nun auf Basis einer neuen Verwaltungsrichtlinie ein entsprechendes Programm aufgelegt und damit auf Kontinuität gesetzt werden. Die neuerliche Initiative soll zur Stärkung des ländlichen Raumes beitragen, wie Landrat Roger Lewandowski (CDU)gegenüber dieser Zeitung betonte.

Für dieses Programm werden im Kreishaushalt 800.000 Euro bereit gestellt. Mit dem Geld sollen für langzeitarbeitslose Havelländer sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen werden. Zuletzt konnten über das noch geltende 100-Stellen-Programm bis zu 60 Menschen in Jobs gebracht werden. "Wir werden mindestens in der gleichen Größenordnung unterstützend helfen wollen", so Lewandowski.

"Ziel ist die Stabilisierung der Arbeit von Sportvereinen und gemeinnützigen Trägern etwa vor dem Hintergrund der Unterstützung bei Organisationsaufgaben, Pflege und Instandhaltung von Sportanlagen." Gemäß der Verwaltungsrichtlinie sollen vorrangig Langzeitarbeitslose über die Vereine und Träger eingestellt werden und hauptamtliche sowie verlässliche Aufgaben und Tätigkeiten zum Fortbestand der Existenz der Vereine übernehmen. Natürlich soll nicht nur der Sportbereich eine Rolle spielen, auch andere Einsatzgebiete seien denkbar, Stichworte wie Tourismus, Kultur, Ökologie lassen sich dabei anfügen. Im Landkreis Havelland sind im entsprechenden Register etwas mehr als 1000 Vereine registriert. Das neue Programm ist übrigens direkt beim Landrat ressortiert. Die Verwaltungsrichtlinie wird Ende Mai in den Ausschüssen vorgestellt, muss aber nicht vom Kreistag beschlossen werden.