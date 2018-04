Jugendliche zerstören Bank

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Im Fontaneviertel musste die Polizei am Montag mehrere Strafanzeigen fertigen. Hintergrund sind mutwillige Sachbeschädigungen und Schmierereien – in einem Fall wohl mit verfassungswidrigen Symbolen. So geschehen in der Kita Spreespatzen. Wie die Erzieher Montagmorgen feststellten, hatten am Wochenende Unbekannte eine Tafel mit rechten Symbolen beschmiert. Außerdem wurden aus einem Verschlag mehrere Rutschautos des Typs „Bobbycar“ entwendet, berichtet die stellvertretende Kitaleiterin Gabriele Kutzleb. „Wir waren hier 2018“ haben die Täter schriftlich hinterlassen.

Die Rutschautos fanden sich später unversehrt auf dem Gelände der benachbarten Kita Benjamin Blümchen wieder. Wegen der verfassungswidrigen Schmiereien verständigte die Kita die Polizei. Diese erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

Auch Sylvia Görsdorf, Leiterin der Kita Benjamin Blümchen, ärgert sich über den respektlosen Umgang mit fremdem Eigentum: Am Sonntag hatten zwei männliche Jugendliche unbefugt das Außengelände der Kita Benjamin Blümchen betreten. Vor Ort demolierten sie die Sitzflächen einer Baumbank. Eltern, die in der Nähe wohnen, hatten die beiden Jungen gesehen und eine Erzieherin angerufen. Deren Sohn versuchte noch, die jungen Täter aufzuhalten, doch die Jugendlichen, deren Alter von den Augenzeugen nur grob mit „zwischen 11 und 15 Jahren“ angegeben werden konnte, rannten davon, berichtet die Leiterin der Kita. Da der materielle Schaden relativ gering ist – die Sitzbank bestand aus einfachen Holzbrettern – hat die Kitaleiterin von einer polizeilichen Anzeige abgesehen. „Die Bank wird unser Hausmeister reparieren.“

Schlimmer sei der immaterielle Schaden. Schließlich wurde die Sitzbank vor vier Jahren von Eltern von Vorschulkindern gespendet. „Die Kinder und Erzieher sind sehr traurig und enttäuscht“, teilt die Kitaleiterin mit. „Schade, dass es immer mehr Kinder gibt, die sich selbst überlassen sind und ihre Zerstörungswut am fremden Eigentum auslassen.“ Die Polizei musste am Montag auch zur Fontane-Grundschule anrücken.

Dort hatten Unbekannte am Wochenende einen Schaden angerichtet: Wie Hausmeister Norbert Köppen berichtet, wurde der Briefkasten der Schule aufgehebelt.

Die Beamten nahmen auch die Schmierereien an der Giebelseite der Turnhalle, die schon etwas älter sind, in ihr Protokoll auf. „Die Zerstörungen kommen immer in Wellen“, weiß der Hausmeister aus Erfahrung. „Lange ist Ruhe, und dann passiert es mehrfach hintereinander.“(jök)