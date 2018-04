Überzeugender Auswärtssieg in Lübben

Wilfried Hohmann

Müllrose Die Handballerinnen der HSG Schlaubetal haben sich beim Schlusslicht der Verbandsliga Süd HC Spreewald mit 29:15 durchgesetzt. Damit verbessern sich die Gäste auf den siebten Rang.

Nur bei einem Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Lübben konnte die HSG Schlaubetal-Odervorland sich noch um einen Platz verbessern. Bis auf Anne Palwitz (verletzt) standen seit langem wieder alle Spielerinnen zur Verfügung. Nach langer Verletzungspause stand auch Melanie Dahms wieder für das Tor wieder zur Verfügung.

Entsprechend hoch motiviert fuhren die Schlaubetaler nach Lübben. Zunächst bestimmte der Gastgeber das Spiel. Zuletzt hatten die Gastgeberinnen einige Spiele nur knapp verloren und wollten zwei Punkte holen. Die Spreewälderinnen gingen zunächst ordentlich zur Sache. Nach sechs Minuten stand es 3:0 für die Hausherren. Besonders über die Deckung hielten die Schlaubetalerinnen anschließend dagegen. Im Angriff lief es für die Gäste zunehmend besser. Nach elf Minuten war der Rückstand aufgeholt und Anika Weber erzielte für die HSG erstmals die Führung (5:4). Zu diesem Zeitpunkt ahnte jedoch niemand, dass die HSG-Frauen diese Führung über das gesamte Spiel nicht mehr abgeben würden. Die Gastgeberinnen hielten noch eine Weile mit, konnten aber den Führungsausbau der Müllroserinnen bis zum 10:6 in der 20. Minute nicht verhindern. Letztlich erhöhten die Schlaubetalerinnen bis zur Halbzeit weiter auf 15:8. Damit war das Spiel eigentlich schon entschieden.

In der Halbzeitpause mahnten die HSG-Trainer die Spielerinnen an, sich von der an den Tag gelegte Härte der Spreewälderinnen nicht beeindrucken zu lassen und diese Partie mit spielerischen Mitteln zu entscheiden.

Genauso sollte es dann auch kommen. Die Spreewälderinnen verschärften ihre harte Gangart nochmals, um die Müllroserinnen damit aus dem Konzept zu bringen. Nach dem Geschmack von HSG-Trainerin unterbanden die Schiedsrichter diese Härte nicht ausreichend. Ihre Mannschaft ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Das gelang ihnen jedoch in keiner Weise. Bis zur 54. Minute erhöhte das HSG-Team seinen Vorsprung auf zehn Tore zum 24:14.

In den restlichen sechs Minuten legten die Schlaubetalerinnen einen fulminanten Endspurt hin. Man erzielte selbst sechs weitere Treffer, während die Gastgeberinnen nur noch einmal trafen. Am Ende siegte die HSG überlegen mit 29:15 und auch die Spreewälderinnen mussten die Überlegenheit anerkennen. Es war am Ende die beste Auswärtsleistung der Müllroser Mannschaft in dieser Saison und verdeutlicht, welches Potential trotz der dünnen Personaldecke in dieser Mannschaft steckt, wenn man sich ausschließlich auf das Handball Spielen konzentriert. Besonders erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang Nora Reinhardt. Nicht nur wegen der erzielten zehn Tore, sondern auch deshalb, weil sie ihre beste Saisonleistung bot. Ein Lob gilt auch Torhüterin Marianne Schulz, die etliche hundertprozentige Torchancen der Gastgeberinnen vereitelte und dazu auch noch drei Siebenmeter parieren konnte.

An diese Leistung möchte das HSG-Team in ihrem letzten Saisonspiel am 22. April ab 14 Uhr in der heimischen Schlaubetal- Halle anknüpfen. Die HSG-Frauen erwarten zu diesem Derby viele Anhänger.