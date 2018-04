Dritter Sieg in Folge in der Landesklasse Ost

Hagen Bernard

Müllrose (MOZ) Fußball-Landesklasse-Vertreter Müllroser SV hat mit einem 3:0 (1:0) gegen den bisherigen Tabellennachbarn SG Bruchmühle den sechsten Platz in der Ost-Staffel behauptet. Damit gelang den Schlaubetalern der dritte Sieg in Folge.

„Ich bin zufrieden. Endlich hat die Mannschaft mal wieder kein Gegentor zugelassen. Allerdings hatte ich die Bruchmühler auch stärker erwartet, nachdem sie vor einer Woche den Spitzenreiter SG Großziethen besiegt hatten. Doch wie sie das gemacht haben, ist mir nach ihrer Vorstellung in Müllrose schleierhaft. Ich hatte sie wesentlich besser eingeschätzt“, resümiert MSV-Trainer Ronny Schulze.

So hatten die kampfstarken Gäste, die laut Schulze lediglich mit relativ vielen Fouls auffielen, den Führungstreffer der Gastgebern unglücklich förmlich auf dem Silbertablett serviert. In der siebten Minute spielte Felix Seidel einen Rückpass, doch der Bruchmühler Schlussmann Jeremy Pascal Bruchmann war bereits aus seinem Kasten gelaufen und der Ball landete so ungehindert im Tor. „Ein Treffer der Marke Kuriositäten“, urteilt Schulze.

Die Gastgeber bestimmten anschließend das Spiel und ließen kaum Torchancen zu. Doch auch das Gäste-Tor schien danach lange wie vernagelt. Erst ein Sonntagsschuss von Gordon Duran brachte in der 75. Minute die Vorentscheidung. Er zog von der linken Seite in Richtung Strafraum und traf von der Strafraumgrenze per Schlenzer ins rechte obere Eck. Für den 21-jährigen Winterzugang war es der erste Punktspieltreffer für den MSV. Beim 3:0 durch Max Herrmann in der 84. Minute war der Torschütze kurz zuvor im Strafraum regelwidrig vom Ball getrennt worden.

„Alles gut, wir haben 3:0 gewonnen. Das Spiel abhaken, die Saison geht weiter“, schaut Schulze bereits auf die kommende Aufgabe am Sonnabend beim Tabellenzehnten Union Bestensee. (hb)