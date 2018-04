Storkower sitzen im Keller fest

Janine Kieshauer

Storkow Die Fußballer des Storkower SC mussten eine Heimniederlage einstecken. Sie verloren gegen die SG Niederlehme mit 2:4 (2:1) und bleiben als 13. im Tabellenkeller hängen.

Dabei hatte es wie in der Vorwoche beim 2:4 in Bestensee für die Storkower gut begonnen. Die Mannschaft um Trainer Jochen Meyer zeigte von Beginn an Willen und Einsatzbereitschaft, die Punkte vor heimischem Publikum zu Hause zu lassen. In der 21. Minute belohnten sich die Gastgeber durch einen Treffer von Martin Anders, der nach einem klasse Alleingang von Robert Leopold den Ball im gegnerischen Tor unterbrachte.

Die Storkower machten jetzt weiter Druck. So konnte Marcel Bergunde nach einem Solo nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Koray Buley zum 2:0 (31.).

Die Gäste, die bis dahin zu keiner Zeit gefährlich vorm SSC-Tor auftauchten, erzielten wie aus dem Nichts den Anschlusstreffer (39.) Die Storchenstädter bekamen den Ball im Strafraum nicht geklärt und so war es Florian Kluwe, der den Torreigen der Gäste eröffnete. Kurze Zeit später Durchatmen für die Gastgeber, als Dominic Bracki den Ball im Strafraum noch klären konnte und somit den Ausgleichstreffer vor der Halbzeit verhinderte.

Im zweiten Abschnitt wollten die Hausherren die Führung verteidigen. Es waren gerade mal fünf Minuten gespielt, als Florian Kluwe mit einem sehenswerten Freistoßtor aus 18 Metern den Ausgleich herstellte. Jetzt begangen die Storkower wieder zu schwimmen und fanden nicht mehr zu ihrer Anfangsform.

In der 57. Minute konnten die Gäste aus Niederlehme durch Kevin Groggert 3:2 in Führung gehen. Nicht nur, dass der SSC die 2:0 Führung aus der Hand gegeben hatte, jetzt mussten er nach einer Gelb-Roten Karte für Martin Anders auch noch die Partie in Unterzahl beenden. Die Gäste machten weiter Druck und nach einer Unstimmigkeit zwischen Patrick Sergel und Torwart Lucas Fiedler war erneut Kluwe zur Stelle, der den 4:2-Endstand für SG Niederlehme besorgte.

Die Luft nach unten wird immer dünner. Nächste Woche geht es zum Tabellennachbarn Victoria Seelow II, wo die Storkower wichtige Auswärtspunkte holen müssen, um nicht auf einem Abstiegsplatz zu rutschen.(jkh)

Storkower SC: Lucas Fiedler – Dominic Bracki (72. Jan Haupt), Daniel Preusker, Patrick Sergel, Robert Leopold – Felix Frind (65. Florian Guhr), Alexander Mauren, Patrick Wach, Marcel Bergunde (46. Marian Beyer) – Koray Buley, Martin Anders

Schiedsrichter: Kevin Meißner (Erkner) – Zuschauer: 65