In der Abwehr nicht konsequent genug

Celina Heinrich

Finowfurt Hoch motiviert gingen die Frauen vom Handball-Verbandsligisten Finowfurter SV in die Partie gegen den HSC Potsdam. Noch guter Stimmung nach dem letzten erkämpften Auswärtssieg in Hennickendorf, sollte nun der Tabellenzweite in heimischer Halle bezwungen werden. Man wusste, es würde kein einfacher Gegner werden, denn die Schorfheiderinnen hatten auch noch eine Rechnung vom Hinspiel zu begleichen.

Die Partie startete zunächst gut, Annett Hanke gelang der Führungstreffer für Finowfurt. Jedoch folgte kurz darauf eine Schwächephase für die Barnimerinnen und Potsdam zog mit fünf Toren in Folge auf ein 1:5 davon. Die sonst starke Abwehr tat sich schwer, die Gegnerinnen spielten schnell im Angriff, die Deckung schob zu langsam und somit entstanden Lücken auf der Außenposition, die zu einfachen Toren führte. Im Angriff dagegen waren die Finowfurterinnen nicht druckvoll genug. Doch die Finowfurterinnen kämpften sich zurück ins Spielgeschehen und verkürzten den Rückstand mit drei Toren nacheinander auf ein 6:7.

Im weiteren Verlauf gestaltete sich das Spiel ausgeglichen und Finowfurt konnte den Rückstand weiter verringern (9:11). Kurz vor der Pause ließ die Konzen-tration noch einmal etwas nach, und Potsdam konnte den Vorsprung weiter ausbauen (10:13), woraufhin Trainer Dirk Menzel die Auszeit nahm. Doch Finowfurt holte noch einmal auf und so ging es mit einem Stand von 12:13 in die Halbzeitpause. Die Ansage vom Trainer war klar: „Es liegt nicht am Angriff, sondern an der Abwehr.“ Natürlich sollten auch die Fehler aus der ersten Halbzeit im Angriff verbessert werden, aber besonders das Deckungsverhalten lag dieses Mal im Fokus. Er ermahnte seine Mannschaft, härter zuzufassen und Würfe des Gegners schneller zu unterbinden. Nach der Pause vergrößerten die Potsdamerinnen zunächst den Abstand. In der 33. Minute folgte aber eine Zeitstrafe für den Gegner und Finowfurt konnte wieder aufholen bis zum 17:18 (42.). Jedoch wurden durch zu schnelle Abschlüsse und Einzelaktionen weitere Torchancen vergeben. Die Deckung stand für kurze Zeit etwas besser, aber trotzdem zeigte Finowfurt nicht seine sonstige Stärke in der Abwehr. Auch eine offensivere 5:1-Deckung, brachte die Damen vom HSC Potsdam nicht aus dem Konzept. Dann fiel wieder eine Zeitstrafe auf Finowfurter Seite und allmählich ließen die Kräfte nach.

Es gelang den Barnimmerinne nicht, den nötigen Druck aufzubauen, um die gegnerische Abwehr in Bewegung zu bringen. Zu wenige Tempogegenstöße wurden geleistet und die kompakte Abwehr der Gegnerinnen ließ sich somit nur schwer durchbrechen. Sie nutzten die Unkonzentriertheit der Schorfheiderinnen, trafen aus dem Rückraum und kamen auch zu einfachen Kontertoren. Mit aller Mühe konnten sich die Finowfurterinnen nur auf einen Zwei-Tore-Rückstand in der 55. Spielminute herankämpfen (22:24). Die Luft war raus und Potsdam machte den Sack zu. Lediglich ein gehaltener Siebenmeter von Franziska Lübge und ein Tor von Annett Hanke in den letzten Sekunden des Spiels führten zum Endstand 23:26.

Jetzt heißt es, das Spiel abzuhaken und am letzten Saisonspieltag am 22. April noch einmal Gas zu geben in heimischer Halle. Dort treffen die Damen auf den Templiner SV Lok.(ch)

Finowfurt: Laura Trettin, Franziska Lübge (beide im Tor), Nadine Stanke (1), Nadine Evers, Conny Berndt (4/3), Luisa Eschert, Annett Hanke (6), Jenny Lehmann, Christina Döhring (3/2), Celina Heinrich (1), Antonia Wollbrück (1), Sophia Müssig (2), Manja Hasse (1), Franziska Wenzlaff (4)