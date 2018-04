Saarower im zehnten Spiel in Folge unbesiegt

Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Die Fußballer von Preußen Bad Saarow haben ihren Lauf in der Landesklasse Ost fortgesetzt. Sie gewannen am 22. Spieltag ihre Heimpartie gegen den FSV Luckenwalde II mit 2:1 (1:1). Damit blieben die Saarower in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge ungeschlagen – Saison-übergreifend sogar zum zehnten Mal mit insgesamt sechs Siegen und vier Unentschieden.

„Das war eine gute Mannschaftsleistung und am Ende ein verdienter Sieg für uns“, sagt Saarows Trainer Oliver Maaß. Sein Team, das er auf beiden Innenverteidiger-Positionen umstellen musste, machte den Erfolg mit zwei sehr schönen Standards perfekt. Zuerst traf Kapitän Stefan Hoppe nach zwölf Minuten mit einem Freistoß aus halblinker Position aus etwa 20 Metern in den linken Dreiangel. Allerdings mussten die Gastgeber nur sechs Minuten danach den Ausgleich hinnehmen – Aaron Bogdan traf mit einem ebenso sehenswerten 30-Meter-Schuss. Ansonsten hatten beide Teams in der ausgeglichenen ersten Halbzeit noch weitere Chancen, erzielten aber keine Tore mehr.

Im zweiten Abschnitt bot sich ein ähnlich ausgeglichenes Bild, eher sich die Gastgeber zum Ende hin noch steigerten und auf den Sieg drückten. Der entscheidende Treffer gelang dann drei Minuten vor Abpfiff durch Thomas Bemmann. Er verwandelte einen Eckball von der linken Seite per Schuss mit dem rechten Fuß direkt. Da war der Jubel bei den Gastgebern groß.

Die Saarower sind derzeit Fünfter in der Tabelle. Sie haben mit der Partie am Sonnabend bei der SG Bruchmühle und eine Woche danach mit dem Heimspiel gegen Grün-Weiß Union Bestensee zwei Begegnungen mit hinter ihnen liegende Teams vor sich. „Unsere Mannschaft hat sich gefestigt und will natürlich ihre Serie weiter ausbauen“, sagt Trainer Maaß. „Wenn wir am Ende den fünften Platz halten könnten, wäre das eine gute Saison.“(RH)

Preußen Bad Saarow: Tommy Zinke – Marek Noack, Max Süßenbach, Jannik Rottenberg, Christian Schneider – Christian Dobberack, Stefan Hoppe, Niklas Rottenberg, Paul Zucker – René Hoffmann (90. Nick Christophel), Thomas Bemmann (88. Steven Bey)

Schiedsrichter: Enrico Großimlinghaus (Kleinmachnow) – Zuschauer: 68