Abendkonzert auf dem Weinberg

Rathenow (MOZ) „Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle! Welch ein Singen, Musiziern, Pfeifen, Zwitschern, Tirilier‘n!“ - das Lied ist bestens bekannt. Doch kann das ungeübte Ohr die Klänge in der Natur kaum zuordnen. Beispielsweise beginnt die Blaumeise mit einem hohen „tii-tii“ und endet ihren sehr abwechslungsreichen Gesang mit einem hübschen Triller - solche Informationen und vieles mehr zu rund 40 Gartenvögeln gibt der Naturschutzbund (NABU) Deutschland auf seiner Internetseite. Da kann man auch die dazugehörigen Vogelstimmen hören.

Live kann man Vogelstimmen beim Brandenburgischen Konzertfrühling 2018 am 21. April erleben. Der Naturpark Westhavelland lädt zu einer Vogelstimmenführung mit Rangerin Bea Koch auf den Weinberg ein. Um dem Abendkonzert der Solisten zu lauschen, treffen sich Interessierte am großen Parkplatz bei der Kleingartensparte Havelgarten im Havelweg in Rathenow.

Dieses Mal kommen nicht nur die Frühaufsteher in den Genuss der Führung, sondern auch Nachtschwärmer - um 17.00 Uhr beginnt die Tour in Richtung Bismarckturm. Hier bleibt abzuwarten, welche der freischaffenden Stars sich auf die Naturbühne wagen. „Erwartet werden neben dem Gartenrotschwanz verschiedene Vertreter der Meisen, auf jeden Fall jedoch Kohl- und Blaumeisen und andere typische Gartenvögel, die im Winter auch am Futterhäuschen beobachtet werden können“, so Sabine Clausner vom Naturpark. Auf der Frühlingswanderung im vergangenen Jahr war auch ein Rotkehlchen zu hören. „Der Vogel des Jahres 2018 sollte sich ebenso hören und sehen lassen, da er noch nicht so selten geworden ist: der Star“, meint die Rangerin.

Wer bestens vorbereitet sein will, kann sich auf www.nabu.de durch die Vogelstimmenwelt klicken. Da erfährt man auch, dass die Amsel die häufigste Drosselart hierzulande ist und ihre Jungen bereits im April auf Büschen und Bäumen nach Futter betteln. Ein Gartenrotschwanz bevorzuge offene Gehölzer, weshalb er auch in Parks und auf Friedhöfen zu hören und zu sehen ist. In den Abendstunden lässt die Singdrossel besonders gerne von sich hören.

Teilnehmer der Veranstaltung auf dem Weinberg, die etwa zwei Stunden dauert, sollten Kleidung entsprechend der Witterung und feste Schuhe tragen sowie auf gedeckte Farben achten. „Ein Fernglas kann gute Dienste leisten, um den einen oder anderen Sänger genauer ins Visier zu nehmen“, empfiehlt Clausner. Für die Naturschutz- und Umweltbildungsarbeit der Naturwacht wird bei der Führung um eine Spende gebeten. Die Teilnahme ist ansonsten kostenlos. Anmeldungen: 0175/4378398.