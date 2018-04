Sanfte Hilfe für Schwangere

Daniela Windolff

Greiffenberg (MOZ) Mit Nadeln und Massagen, Tees und Düften, chinesischem Heilwissen und aufmerksamen Zuhören rückt Sarah Krahl gesundheitlichen Beschwerden bei Erwachsenen und Kindern zu Leibe. Die aus Bayern stammende und lange Zeit in Berlin wirkende Heilpraktikerin hat vor einem Jahr eine Naturheilkundepraxis für Kinder und Erwachsene mit dem Schwerpunkt chinesische Medizin und Pflanzenheilkunde in Greiffenberg eröffnet und sich in der Uckermark erfolgreich etabliert.

Inzwischen hat die 35-Jährige eine zusätzliche Fortbildung für Hebammenarbeit gemacht und damit ihr Leistungsspektrum um die Behandlung von Schwangeren erweitern können. „In der chinesischen Medizin wird die Schwangerschaft und Geburt ganz intensiv vorbereitet und begleitet und jede Phase mit speziellen Behandlungsmethoden wie Akkupunktur, Massagen oder individuell zubereitete Kräutertees unterstützt, die Mutter und Kind stärken, Beschwerden lindern, das Wohlbefinden fördern und Allergien oder Verdauungsbeschwerden und anderen Erkrankungen vorbeugen sollen“, erzählt Sarah Krahl.

„Es ist eine wunderschöne Arbeit mit einer ganz großen Bandbreite“, strahlt die alleinerziehende Mutter. Seit sie einen Kitaplatz für ihre kleine Tochter gefunden hat, kann sie sich noch intensiver in ihre Arbeit vertiefen und ihr Netzwerk ausbauen. „Mit unserer Greiffenberger Hausarztpraxis aber auch anderen Ärzten und Therapeuten in der Region arbeite ich sehr gut zusammen, auch mit dem Netzwerk Frühe Hilfen“, erzählt Sarah Krahl. Ihre Patienten kommen aus Greiffenberg und der ganzen Uckermark. „Viele suchen Hilfe als Ergänzung zur Schulmedizin oder bei leichten Beschwerden. Das reicht von Schlafstörungen und Erschöpfung, über Neurodermitis und Allergien bis zu Wechseljahresbeschwerden oder Schmerzen“, erzählt Sarah Krahl. Krankheiten sind in der Lehre der chinesischen Medizin ein Hinweis, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Die Heilpraktikerin versucht gemeinsam mit dem Patienten oder den Eltern diese Disbalance herauszufinden und auszugleichen. Bei Kindern sind es häufig Gedeih- oder Verdauungsprobleme, Infektanfälligkeiten, Schlafstörungen, Bettnässen oder Verhaltensauffälligkeiten.

„Kinder naturheilkundlich zu begleiten bedeutet, genau hinzuschauen, wo ein Kind gerade ist, was es braucht und da frühzeitig unterstützend einzugreifen, wo etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Der kindliche Organismus reagiert sehr sensibel auf Behandlungsimpulse, die oft schneller wirken.“

Wer Sarah Krahl und die Praxis kennenlernen und in die chinesische Medizin schnuppern möchte, ist zum 1. Praxisfest am 1. Mai nach Greiffenberg eingeladen.