Viel mehr Freude als Pflicht und Kampf

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Der Wandlitzer Ortsvorsteher Oliver Borchert (Bg.F.W.) steuert auf seinen einhundersten Tag im Amt zu. Seine Bilanz fällt nach eigenem Bekunden überraschend positiv aus. Nicht die Pflichten bestimmen den Alltag, sondern eher die Freude bei Gesprächen mit alten Wandlitzern und über viele Gelegenheiten, selbst mitzugestalten.

Unerwartet facettenreich sei der neue Posten, der Oliver Borchert mit Freude erfüllt. Allein im März gab es 24 Geburtstage – allesamt waren die Jubilare mindestens 75 Jahre alt und wussten viel Neues aus der Geschichte des Ortes zu berichten. „Die Gespräche mit den alten Wandlitzern sind durchweg sehr interessant, denn ich lerne immer wieder dazu“, bemerkt Borchert lachend. Auch er nutzt die entspannten Gelegenheiten bei Kaffee und Kuchen, um den Älteren von neuen Entwicklungen im Ort zu berichten. Da wäre beispielsweise die Erkenntnis, dass die Grundschule in der Perspektive zu klein sein wird. Bislang war von einem Anbau am südlichen Flügel des Grundschulgebäudes die Rede, mindestens sechs Klassenräume sollten entstehen. „Das wird vermutlich nicht mehr reichen. Wir überlegen tatsächlich, ob nicht eine ganz neue Schule entstehen sollte. Derzeit befassen wir uns mit der Standortfrage“, gewährt der 47-jährige Ortsvorsteher Einblicke in die aktuellen Themen.

Allerhand muss dabei bedacht werden. Beispielsweise gab es früher Erfahrungen mit langen Wegen der Schüler bis zum Sportplatz, das führte immer zum Verdruss und zum Zeitverlust. Schon aus diesem Grund plädiert Borchert für einen Standort auf dem bisherigen Schulgelände. Das hätte auch in Bezug auf die Verkehrssicherheit Vorteile. Die Schüler müssten nicht die viel befahrene L 100 überqueren.

Nicht minder interessant sind die mittlerweile jahrelangen Bemühungen der Wandlitzer, ihren Jugendlichen einen Jugendklub zur Verfügung zu stellen. „Das Vorhaben rückt in greifbare Nähe“, behauptet Borchert angesichts der Tatsache, dass durch die Bauverwaltung der Gemeinde ein Planungsauftrag ausgelöst wurde. Dabei geht es um einen Standort hinter dem Bahnhof Wandlitz. Dort könnten Container aufgestellt werden, die zunächst als Übergangslösung Räumlichkeiten bieten.

Ein anderes Thema bewegte die Wandlitzer bereits in gehörigem Maß – die Bebauung entlang der L 100 in Richtung Osten. Korrespondierend dazu gerät zunehmend die Verkehrsproblematik ins Visier. „Zum Verkehrskonzept wurde schon Beratungen abgehalten, demnächst sollen uns erste Ergebnisse vorgestellt werden“, erwartet Borchert weiterführende Erkenntnisse. Beispielsweise zur Frage, wie die Anwohner der Wohnsiedlungen östlich der L 100 angesichts wachsender Verkehrsströme auf die L 100 kommen. „Drei Varianten sind im Gespräch, eine nördliche, eine westliche über die Bahn und über den Süden und damit die Bernauer Chaussee“, fasst Borchert die Ideen zusammen. Derzeit würden die Grundlagen ermittelt und Verkehrsströme erfasst. Nach Meinung des Ortsvorstehers wird die bisherige Ausfahrt über den Lanker Weg zukünftig nicht mehr ausreichen.

Das gilt umso stärker, wenn der Schulstandort Wandlitz weiter ausgebaut wird und die Kapazität der Grundschule sich beispielsweise verdoppelt. „Dann muss uns auch etwas für den Verkehrsfluss auf der L 100 einfallen, denn schon heute herrscht dort in den morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten Stau“, so Borchert. Abhilfe könnten beispielsweise Abbiegespuren schaffen, der Platz dafür wäre offenkundig da.

Solche und ähnliche Themen gehören für Borchert zwingend in den Ortsbeirat. Dort sei der richtige Ort für Richtungsdebatten, von denen es in Wandlitz etliche gibt. Dass sich Borchert anfangs so manche Information aus der Verwaltung regelrecht erkämpfen muss, hatte er hingegen so nicht erwartet. „Es gab nach einigen unschönen Situationen mit der Bürgermeisterin inzwischen eine Absprache mit Frau Radant, im Beisein der Hauptamtsleiterin Gisela Peter übrigens.

Dort konnte ich deutlich machen, dass es mir nicht um jede Kleinigkeit im Ortsteil geht, aber bei wichtigen Themen möchte ich schon informiert und einbezogen werden. Das gilt übrigens auch für den gesamten Ortsbeirat.“

Seine Sprechzeiten will Borchert ab Mai übrigens wieder in den kleinen Beratungsraum neben dem Ratssaal im Rathaus verlegen. Dort sei er für die Einwohner zentral und damit leichter erreichbar und könne sich auch schneller mit Mitarbeitern der Verwaltung ab‑stimmen.

Die Bürgersprechstunde findet an jedem Dienstag in der Zeit von 16 bis 18 Uhr statt.