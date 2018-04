Jenseits des Ackers spielt die Musik

Mathias Hausding

Seelow (MOZ) Wie sind Brandenburgs Landkreise wirtschaftlich aufgestellt? Welche Branchen bieten die meisten Jobs? Was ist nötig, um die Lage weiter zu verbessern? Ein detaillierter Blick in die Statistik von Märkisch-Oderland liefert erstaunliche Erkenntnisse.

Wenn es in der Region zwischen Berliner Stadtgrenze und Oder eine Branche gibt, die sich immer wieder lautstark mit politischen Forderungen zu Wort meldet, dann ist das die Landwirtschaft. Aber ist sie so wichtig, wie häufig suggeriert wird? Land-, Forstwirtschaft und Fischerei in Märkisch-Oderland bieten zusammen gerade einmal 1500 sozialversicherungspflichtige Jobs. Die Musik spielt woanders.

Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor, die der Beigeordnete des Landkreises, Rainer Schinkel, für eine Präsentation zum Standort MOL zusammengetragen hat. Die mit Abstand meisten Jobs bietet demnach eine Branche, von der öffentlich selten etwas zu hören ist. Fast 8000 Menschen finden im Kfz-Gewerbe Arbeit, also im Handel und in Werkstätten. Es folgen die Bauwirtschaft und die öffentlichen Verwaltungen mit jeweils rund 5000 Jobs. In dieser Liga spielt auch das Heim- und Sozialwesen – Tendenz steigend.

Und darum geht es Rainer Schinkel bei der Zusammenstellung dieser und anderer Zahlen. Er will die auch als Steuergeldquelle weiterhin wichtige Landwirtschaft nicht ins Abseits stellen, aber die „Wachstumstreiber“ im Landkreis erkennen. Und einer davon ist der Sozialbereich mit einer stetig wachsenden Zahl an Beschäftigten etwa in Pflegeheimen. „Ziel muss also zum Beispiel sein, vorhandene Aus- und Weiterbildungsstätten im Kreis zu halten“, sagt der Beigeordnete Schinkel. Er leitet das Wirtschaftsamt des Kreises, hat in dieser Funktion jedoch wenig direkten Einfluss, da Wirtschaftsentwicklung vor allem Sache der Kommunen sei, wie er betont.

Aber es gibt Trends sowie Chancen und Risiken, auf die er aufmerksam machen möchte. So gebe es etwa am Berliner Rand eine erfreuliche Anzahl kleiner, aber besonders innovativer Unternehmen, die sogar auf dem Weltmarkt eine Rolle spielen. Ein Problem sei, dass in unmittelbarer Nähe zum Berliner Ring fast keine Flächen mehr für weitere Ansiedlungen vorhanden seien.

„Die Nachfrage vor allem von Berliner Firmen ist aber groß. Sie wollen nach Brandenburg“, zeigt sich Schinkel erfreut. „Dieses Fenster wird für uns nicht ewig offen sein. Deshalb suchen wir jetzt gemeinsam mit den Kommunen intensiv nach Flächen, die etwas entfernt von der Autobahn sind, aber trotzdem attraktiv für die Firmen.“

Für die Betriebe gehe es darum, dass ihre Arbeitskräfte jene neuen Standorte gut erreichen können. „Deshalb ist die Entwicklung der Ostbahn auch so wichtig“, sagt Schinkel beispielhaft mit Verweis auf manche Engpässe bei der Straßen- und Schieneninfrastruktur.

Ein Beispiel dafür, wie es gelinge, Firmen tiefer ins Märkische zu locken, sei Rehfelde, immerhin rund 20 Kilometer von der Autobahn entfernt, aber mit der Bahn erreichbar. In der Gemeinde habe es jüngst gute Ansiedlungen gegeben. „Und ein dortiger Arbeitsplatz ist auch für jemanden aus dem Oderbruch erreichbar“, sagt der Beigeordnete mit Blick auf jene Region, die bislang wenig vom Wachstumsmotor Berlin profitiert. Während die Arbeitslosenquote im Raum Strausberg bei unter fünf Prozent liegt, sind es rund um Bad Freienwalde elf Prozent.

Zwei Sorgen treiben den Wirtschaftsfachmann um. Die Versorgung mit schnellem Internet lasse mancherorts noch zu wünschen übrig. Und leider werde das erst ab 2019 spürbar besser, wenn entsprechende Bundesprogramme in Märkisch-Oderland umgesetzt sind. „Schnelles Internet ist nicht Daseinsvorsorge, sondern Dableibensvorsorge“, betont Schinkel mit Blick auf die Anspruchshaltung von Firmen.

Und dann ist da noch der Fachkräftemangel. Weil ein Landkreis von seinen Dimensionen her so schön übersichtlich ist, zeigen ein paar Zahlen die ganze Dramatik. „In den nächsten 15 Jahren scheiden bei uns rund 53 000 Menschen altersbedingt aus dem Arbeitsmarkt aus, aber es wachsen in der gleichen Zeit nur 30 000 junge Kräfte nach“, berichtet Schinkel. „Wie sollen wir diese Lücke füllen?“ Der Beigeordnete hat dafür kein Patentrezept. „Wir brauchen auf jeden Fall die Digitalisierung, um manche Jobs ersetzen zu können.“