Katharina Falkenhagen

Lokgwabe Unmittelbar am Transkalahari – Highway hat sich die Ansiedlung Kang zu einem Zentrum im Herzen der Kalahari entwickelt. Noch vor wenigen Jahrzehnten war hier an eine moderne Straße, an Supermärkte und moderne Schulen nicht im entferntesten zu denken. Für die Menschen in der Region ist Kang ein wichtiger Knotenpunkt und auch Touristen kommen allenthalben hierher. Eine Übernachtung in einer der Lodges ist für die meisten Einheimischen nicht erschwinglich. Sie leben nach wie vor in sehr einfachen Häusern und die Bewältigung des Alltags ist eine große Herausforderung. Die Entwicklung der lutherischen Gemeinden im Umkreis von mehreren hundert Kilometern nahm hier ihren Ausgangspunkt. Die deutsche Missionarin Anneliese Lüling engagierte sich in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts mit großer Tatkraft. In Gesprächen höre ich immer wieder ihren Namen. Voller Dankbarkeit sprechen die Menschen von ihr. Ihrem Engagement war es zu verdanken, dass es in Kang eine lutherische Kirche gibt. In den vergangen Jahren verfiel diese allerdings. Nun ist eine neue Generation von jungen Christinnen und Christen heran gewachsen. Sie haben es sich vorgenommen, das Kirchengelände in Kang zu einem Zentrum für alle Generationen im Missionsgebiet Kalahari zu entwickeln.

Dank der Hilfe deutscher Freunde konnten wir nun an diesem Wochenende den ersten Schritt wagen. Die Kirche wird in ehrenamtlicher Arbeit renoviert und am Sonntag feiern wir mit den Partnern aus den anderen Kirchen das erste mal seit langer Zeit wieder einen Gottesdienst in diesem bescheidenen Kirchenraum. Danke sagen wir allen, die ihren Beitrag dazu geleistet haben und grüßen mit dem Motto der Jugendliga: „I am here – send me, Lord.“