Kritik am Land, Wahlhilfe für Landrat

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Linken haben auf ihrer jüngsten Mitgliederversammlung ihren Stadtvorstand komplettiert. Frank Bismar aus Schöneberg, Mitglied des PCK-Betriebsrates, ist nachträglich in den Vorstand gewählt worden. Er war zur Wahlveranstaltung im Januar verhindert und hatte für seine Kandidatur keine schriftliche Erklärung vorbereitet. Die Schwedter Linken werden jetzt von einem siebenköpfigen Vorstand geführt: Sylvia Anklam als Vorsitzende, Christa Dannehl, Doris Meyner, Detlef Klemer, Reiner Prodöhl, Manfred Giel und Frank Bismar.

Zur Mitgliederversammlung am Sonnabend im Treff Kosmonaut waren gut 20 der 65 Parteimitglieder gekommen. Auf der Tagesordnung stand die Auswertung des Landesparteitages. Dabei kam auch zur Sprache, dass einige Ergebnisse der rot-roten Landesregierung auch den Linken nicht gut zu Gesicht stehen, zum Beispiel die gescheiterte Verwaltungsreform.

In der Diskussion bekräftigten die Linken ihre Empfehlung, den Landratskandidaten der SPD, Dietmar Schulze, zu wählen. Die Fraktion der Linken habe mit dem Landrat bisher gut zusammengearbeitet. „Uns war wichtig, dass wir überhaupt eine Empfehlung aussprechen, damit genügend Wähler zur Wahl gehen“, sagte Sylvia Anklam.

Die Mitgliedersammlung verurteilte den militärischen Angriff in Syrien und forderte, zu politischen Verhandlungen zurückzukehren. Zur geplanten Einführung des beitragsfreien Kita-Jahres äußerten Mitglieder ihr Entsetzen darüber, dass die Regierung trotz so langer Vorbereitungszeit kein Gesetz vorlegen konnte, das dem Vorhaben und der Gleichbehandlung kommunaler und freier Kitas gerecht wird. „Ein begrüßenswertes Vorhaben wird so konterkariert, das ist enttäuschend“, erklärte Christa Dannehl.

Die Linken hatten sich erfolglos um eine gemeinsame 1.-Mai-Feier mit der SPD eingesetzt. Sie feiern bei Fischer Zahn, nebenan am Bollwerk die SPD mit dem DGB. (md)