Kindertonspur wird eingeweiht

Tatjana Littig

Sauen (MOZ) Was lange währt wird endlich gut: Am 28. April wird die Kindertonspur auf den Audioguides der Stiftung August Bier offiziell in Betrieb genommen. Knapp 5000 Euro sind in das Projekt geflossen.

Besucher Sauens können Dorf und Wald mit einem eigens von der Stiftung August Bier konzipierten Audioguide selbstständig erkunden. Bisher bestand auf dem elektronischen Wanderführer jedoch nur die Wahl zwischen einer Tonspur für Erwachsene in deutscher und in polnischer Sprache sowie einer Tonspur für Forstfachleute. Neuerdings findet man auch eine Kindertonspur auf dem Gerät. Offiziell eingeweiht wird die neue Spur am Sonnabend, den 28. April. „Kinder und im Speziellen auch Schüler können wir bei Führungen einbinden. Wenn sie jedoch mit dem Audioguide durch den Wald gehen, verstehen sie die Hälfte nicht und schalten ab“, erklärt Franziska Lange von der Stiftung August Bier die Motivation hinter dem Projekt.

Das Drehbuch für die Kindertonspur hat die Autorin Carmen Winter aus Frankfurt bearbeitet. Dabei hat sie sich an der Tonspur für Erwachsene orientiert. „Wir wollen den Kindern ja nicht komplett etwas Neues zeigen“, begründet Franziska Lange. Entlang elf Stationen werden nun Tante und Nichte begleitet, eingesprochen von Ulrike Boie aus Beeskow und ihrer Tochter.

Das Geld für die Umsetzung wurde im vergangenen Jahr über Crowdfunding gesammelt. Unterstützt wurde die Stiftung dabei von der lokalen Aktionsgruppe (LAG) Oderland, insbesondere vom damaligen Praktikanten Stefan Schlüter. Crowdfunding, im Deutschen auch mit Schwarmfinanzierung übersetzt, wird in der Regel über das Internet organisiert. Die Stiftung wählte die Crowdfunding-Plattform „Kiss Kiss Bank Bank“. Dort wurde das Projekt vorgestellt und um 4800 Euro innerhalb weniger Wochen gebeten. Das Crowdfunding gilt erst dann als erfolgreich, wenn die Summe innerhalb der Frist zusammenkommt.

Im Fall der Stiftung August Bier ist das geglückt. Insgesamt 14 Nutzer unterstützten das Vorhaben mit insgesamt 4810 Euro. Wer wollte, konnte – das ist typisch für Crowdfunding – ein Dankeschön für seine Spende auswählen, beispielsweise eine Karte, ein Grillholzbrettchen oder auch eine Privatführung mit Revierförsterin Monique Müller durch den Sauener Wald.

„Wir sind dabei, die Dankeschöns zu versenden“, sagt Franziska Lange. Zur Einweihung am 28. April, 10 Uhr, kann die neue Tonspur gleich getestet werden. Außerdem wird es Spiele und Kuchen geben. Wer Lust hat, teilzunehmen, kann sich unter Tel. 033672 72759 oder per E-Mail an info@stiftung-august-bier.de anmelden. (lit)