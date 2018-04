Neue Hoffnung für Hubertushöhe

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) In die Diskussion um den Kunst- und Literaturpark auf Schloss Hubertushöhe in Storkow kommt Bewegung. Das Umweltministerium sendet jedenfalls positive Signale. Auch die Storkower Stadtverordneten beschäftigen sich noch einmal mit der Angelegenheit.

Die Irritationen um die Zuständigkeit für die Genehmigung des Bebauungsplans für den Kunst- und Literaturpark sind offenbar ausgeräumt. Nachdem der Landkreis Oder-Spree erklärt hatte, die Pläne zu befürworten, will sich nun das Umweltministerium der Sache annehmen. Das Land könne nach Durchführung eines entsprechenden Verfahrens eine Zustimmung zu dem Bebauungsplan erteilen, sofern die erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind, teilte Ministeriumssprecher Jens-Uwe Schade mit. Im Kern gehe es dabei um die Frage, den „Normenkonflikt“ zwischen der Landschaftsschutzgebiet-Verordnung und dem Bebauungsplan auszuräumen. Die Entscheidung, dass das Verfahren beim Land stattfindet, sei nach einer gemeinsamen Beratung in Absprache mit dem Landkreis gefallen.

Wie es weiter hieß, findet das Verfahren „in enger Kooperation“ mit der Stadt Storkow statt. „Dazu werden in der kommenden Woche Gespräche stattfinden“, sagte der Sprecher. Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig indes berichtete, ein konkreter Gesprächstermin mit Ministeriumsvertretern sei ihr noch nicht bekannt. Trotzdem ist bei ihr die Zuversicht wieder zurückgekehrt. „Ich bin optimistisch, mittlerweile jedenfalls wieder“, sagte sie. „Wir machen unsere Hausaufgaben und gehen davon aus, dass dann alles geklärt wird.“

Zu diesen „Hausaufgaben“ der Stadt gehört offenbar eine nochmalige Überarbeitung des Bebauungsplans. Den entsprechenden Entwurf hat die Rathauschefin für kommende Woche Dienstag auf die Tagesordnung für die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Stadtverordnetenversammlung setzen lassen. Dabei geht es um die dritte Auslegung und Behördenbeteiligung für das Papier. „Ich habe das vorsichtshalber aufgenommen. Eventuell wird das Thema aber auch auf die folgende Sitzungsrunde verschoben“, so die Bürgermeisterin. Nach dem 24. April tagt der Ausschuss planmäßig wieder am 12. Juni. „Wir stimmen uns in der Angelegenheit auch mit den Opolkas ab“, sagte Cornelia Schulze-Ludwig.

Die Eigentümer von Schloss Hubertushöhe, Rainer und Harald Opolka, hatten mit ihrer Ankündigung, von einem Verkauf des Anwesens zunächst abzusehen, vielfach Begeisterung hervorgerufen. Ihre entsprechende Ankündigung auf ihrer Facebook-Seite rief bis Dienstag nahezu 900 positive Reaktionen hervor. Genau 100 Mal wurde der Beitrag der Opolkas auf anderen Seiten weiterverbreitet. Von einem „letzten Anlauf“, die rechtlichen Bedingungen für den Kunst- und Literaturpark zu schaffen, sprechen die Brüder.

Rainer und Harald Opolka kündigten außerdem an, der Schlosspark werde ab 28. April wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Dem schloss sich der Inhaber des auf dem Gelände liegenden Restaurants Fischerkate, Sebastian Gellrich, an. Auch er startet am 28. April wieder mit seinem Betrieb. Kurz zuvor, nachdem die Opolkas mit ihrer Verkaufs-Absicht die Öffentlichkeit aufgeschreckt hatten, hatte auch Gellrich noch das Ende für die Fischerkate verkündet.

Auf ein positives Ende der Diskussion hofft unterdessen auch die Gemeinde Wendisch Rietz. Dort hat das Unternehmen der Opolkas, dieZweibrüder Kunst- & Kultur GmbH, seinen Sitz. Ob es mit dem Kunst- und Literaturpark noch etwas wird, sei im Hinblick auf Einnahmen durch die Gewerbesteuer für die Kommune „nicht unerheblich“, sagte Bürgermeister Siegward Wiesner. Der Scharmützelsee-Amtsausschuss beschloss daher zuletzt, Ministerpräsident Dietmar Woidke per Brief aufzufordern, sich persönlich für den Park einzusetzen.

Das Projekt habe auch in touristischer Hinsicht eine „Leuchtturm-Funktion“ für die gesamte Region, so Wiesner weiter. Derzeit sei das Thema Kultur kein Anlass für eine Reise in das Seenland. Durch den Park könne sich das ändern.