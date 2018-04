Neue Hoffnung für Groß Schönebecks Sparkasse

Susan Hasse

(MOZ) Der Streit um die Rückzug der Sparkasse in Groß Schönebeck bekommt eine erstaunliche Wendung. Alle fünf Kandidaten, für die Landratswahl am Sonntag, versprechen, dass sie die Sparkasse zurück nach Groß Schönebeck holen. Beim Duell der Fünf vergangene Woche in Joachimsthal antworteten allesamt auf die Frage, ob Groß Schönebeck wieder eine Bankfiliale bekommen müsse, bedingungslos mit einem „Ja“. Alle Kandidaten versichern, sie holen die Sparkasse zurück ins Dorf, wenn sie Landrat sind.

Dies zu bewirken, ist politisch durchaus möglich. Der Landrat des Kreises Barnim ist nämlich zugleich Chef des Verwaltungsrates der Sparkasse Barnim und hat ergo einen entscheidenden Einfluss. Es scheint also wieder Hoffnung für die Groß Schönebecker zu geben. „Daran werden wir den Gewinner nach der Wahl messen“, kündigt eine Groß Schönebeckerin an, die eigens zum Wahlkampfduell nach Joachimsthal kam.

Daniel Kurth, Kandidat der SPD meint, dass man sich die Wirtschaftlichkeit der kleinen Filiale in Groß Schönebeck genau ansehen müsste. Trägt sich die Filiale, muss sie wieder eröffnet werden, so Kurth. Auch CDU-Mann Othmar Nickel spricht sich dafür aus. „Die Bargeldversorgung muss im ländlichen Raum sichergestellt sein“, fordert er. Gerade mit Blick auf die älteren Menschen. „Ich werde das durchsetzen, wenn ich Landrat werde“, verspricht Nickel.

Auch neun Monate nach Schließung der Filiale schwelt der Streit um die Filiale in Groß Schönebeck weiter. Wie sehr das Thema die Menschen bewegt, wurde bei der emotional geführten Debatte erneut deutlich. Groß Schönebeck gibt sich nicht zufrieden mit der Situation.

Die Filialschließung im 1758-Seelen-Dorf zum 1. Juli vergangenen Jahres war von heftiger Kritik begleitet. Über sechs Monate lang hatten die Bürger auf allen politischen Ebenen mit Brandbriefen und Petitionen versucht, die Schließung zu verhindern. Viele Argumente sprachen dagegen: die Pacht war denkbar gering, das Einzugsgebiet groß genug und die alternative Filiale mit 15 Kilometern viel zu weit weg. Vor allem SPD-Landrat Bodo Ihrke, derzeitiger Chefaufseher der Sparkasse, und Vorstandsvorsitzender Uwe Riediger standen im Kreuzfeuer die Kritik. Sie argumentierten, dass sich die Filiale einfach nicht mehr lohne. Groß Schönebeck hielt mit eigenen Berechnungen und Umfragen dagegen. Das Entscheidungsgremium votierte, wenn auch denkbar knapp, dennoch für das Dichtmachen.(sha)