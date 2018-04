Bliesdorfer Bratwürste holen Gold

Prämiert: Anja Höhne, Inhaberin der Fleischerei Höhne in Bliesdorf, hat in Berlin-Dahlem zwei Goldmedaillen für ihre Bratwürste gewonnen. © Foto: Nadja Voigt

Katenrauchwurst: Gabriele Winter, Angestellte der Fleischerei Höhne in Bliesdorf, schneidet Wurst in Schreiben. Alles, was die Fleischerei in den Verkauf bringt, wird in der Produktionsstätte mit Außer-Haus-Verkauf in der Rotdornstraße produziert. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Bliesdorf (MOZ) Gleich zwei Goldmedaillen hat die Fleischerei Höhne aus Bliesdorf auf der Bratwurst-Meisterschaft in der Domäne Dahlem in Berlin gewonnen. Zum einen für den traditionellen „Kräuter-Griller“, zum anderen für die kreative „Hähnchenbratwurst mit Tomate und Basilikum“.

Zur Bratwurstmeisterschaft der Berliner Fleischer-Innung kommen jedes Jahr über 8000 Besucher auf die Domäne Dahlem, um verschiedene Bratwurstsorten zu verkosten und die jeweiligen Bratwurstmeister zu küren. In diesem Jahr wieder dabei war auch ein neunköpfiges Team der Fleischerei Höhne aus Bliesdorf. Und konnte – neben viel positivem Feedback – auch zwei Goldmedaillen mit nach Hause nehmen. Eine für die traditionelle Bratwurst, den „Kräuter-Griller“, und eine für den kreativen Entwurf von Fleischermeister Burkhard Höhne, die „Hähnchenbratwurst mit Tomate und Basilikum“.

Neun verschiedene Fleischer aus Berlin und Brandenburg haben an der Bratwurst-Meisterschaft teilgenommen, berichtet Anja Höhne. Seit zwei Jahren hat sie den Betrieb von ihrem Vater übernommen und freut sich, wenn sie und ihr Team das Traditions-Geschäft präsentieren können. „Das macht Spaß und wir können mal woanders unsere Produkte testen lassen.“

Denn: Die Geschmäcker sind verschieden. Schon zwischen der Filiale in Strausberg und der Produktionsstätte mit Außer-Haus-Verkauf in Bliesdorf gibt es gewaltige Unterschiede. Verkaufsschlager überall ist jedoch Hackepeter. „Der wird am allermeisten gekauft“, sagt Anja Höhne. Aber auch alle Sorten von Leber- und Teewurst müssen immer vorrätig sein, weiß die Geschäftsfrau.

Doch nicht nur zwischen Stadt und Land gibt es Unterschiede, auch zwischen den Generationen. Während die Älteren Bierschinken, Jagdwurst und ähnliches mögen, sind es für die Jüngeren vor allem Schinken und Salami. „Auch unser Pizza-Fleischkäse wird zum Beispiel eher von jungen Leuten gekauft“, berichtet die Chefin.

Zusätzlich zum Party- und Lieferservice sind Höhne auch mit ihrem Burger-Mobil auf Festen und Feiern präsent. Und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Ab Mai ist der Betrieb damit wieder in der Region unterwegs. Und richtet zudem viele Einschulungsfeiern aus. „Ich habe zu Jahresbeginn noch nie so viele Anfragen gehabt, wie in diesem Jahr“, freut sich Anja Höhne.

Alles, was die Fleischerei Höhne im Angebot hat, wird in Bliesdorf produziert. Aus Fleischteilen werden so frische Wurstwaren. Im nun prämierten „Kräuter-Griller“ stecken neben Schweinefleisch, Gewürze und Senfkörner. „Wie bei einer Jagdwurst, die dann wie eine Bockwurst geräuchert wird“, erklärt Anja Höhne. Die Hähnchen-Bratwurst hat sich ihr Vater extra für den Wettbewerb in der Domäne Dahlem ausgedacht. „Es war seine Idee, eine etwas fett ärmere Bratwurst ins Angebot zu nehmen.“ Denn die Grillsaison hat bereits wieder angefangen. Bei den milden Temperaturen steigt auch bei Höhnes die Nachfrage nach frischem Grillgut.

Die nächste brandenburgweite Veranstaltung, auf der sich die Bliesdorfer mit präsentieren werden, wird das Schlachtefest in Paaren im Glien im Havelland sein. Dort ist Familie Höhne am letzten Oktoberwochenende vertreten.