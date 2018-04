Tausende Sexbilder auf dem Handy

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Auf dem Handy des Angeklagten Friedrich-Wilhelm K. haben Ermittler Zehntausende Bilder von Internet-Sexseiten gefunden.

Der Mann, der im August 2017 die Alt Ruppinerin Jutta K. ermordet haben soll, hatte gezielt nach Videos von älteren Frauen und Fesselungspraktiken gesucht. Der Angeklagte hatte zu Beginn seiner Flucht, die ihn mehrere Tage quer durch die Bundesrepublik geführt hatte, sein Mobiltelefon weggeworfen. Die Ermittler fanden das Handy auf einem Parkplatz an der A 24, wie ein Polizeibeamter am Dienstag beim dritten Verhandlungstag am Landgericht Neuruppin berichtete.

Das Gerät war demnach weggeworfen worden, allerdings befand sich noch die SIM-Karte darin. Viele Daten konnten wiederhergestellt werden, darunter rund 40 000 Bilder aus dem Zwischenspeicher, der Aufschluss darüber gibt, welche Internet-Seiten besucht wurden.

Darüber hinaus befanden sich auf dem Gerät einige privat aufgenommene Fotos. Dazu gehören etwa ein Bild von K.s ehemaliger Freundin, wenigstens eines vom Mordopfer sowie mehrere von der Bewährungshelferin H., die K. ohne das Wissen der Frau bei einem Gespräch im Büro unter dem Tisch fotografiert hatte. Sowohl die jetzt 40-jährige Ex-Frau des Angeklagten als seine 30-jährige zeitweilige Lebensgefährtin wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Die 30-Jährige hatte zuvor die Aussage mit Verweis darauf, mit ihm verlobt zu sein, verweigern wollen. Allerdings hatte sie die Verlobung in früheren Vernehmungen nicht angegeben. Zudem ist sie noch mit einem anderen Mann verheiratet. Eine vor einigen Jahren begonnene Scheidung hatte sie wieder gestoppt.

Auch die Bewährungshelferin des Angeklagten sagte vor dem Landgericht aus. Sie hatte 2016 den Kontakt zwischen ihrem Klienten und dessen Vermieterin und späteren Opfers hergestellt. Das wurde von der Nebenklägerseite kritisiert, da K. wegen sexueller Nötigung älterer Frauen vorbestraft ist. Der Kontakt habe ihm „ein Scheunentor geöffnet“.