Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Mobbing, Drohungen, Gewalt fangen oft schon an den Grundschulen an. Zwei Sozialarbeiter betreuen derzeit vier Schulen in Schwedt, um in solchen Fällen ansprechbar zu sein, zu helfen und Prävention zu leisten. Die Stadt will das ändern und verhandelt mit dem Kreis um mehr Geld für mehr Personal.

Lisa Hacker ist Schulsozialarbeiterin und betreut Kinder in der Grundschule „Astrid Lindgren“ sowie in der Oberschule Dreiklang. Sie und ihre Mitarbeiter sind aufgeteilt mit jeweils 10 bis 20 Stunden pro Schule. Kontinuierliche Arbeit ist so schwer möglich, sagt die junge Frau. Ebenso schnelles Eingreifen in Krisensituationen. „Kommt es an einem Montag zu einem Vorfall und ich bin erst wieder am Freitag in der Schule, kommen alle Bemühungen um Konfliktbewältigung zu spät und verpuffen“, schildert Lisa Hacker.

In Einzelgesprächen, Gruppenstunden für Sozialarbeit und mit präventiven Angebote wie Kinderfreizeiten in den Ferien versuchen die Schulsozialarbeiter, die Kinder stark zu machen, ihnen Mittel an die Hand zu geben, Konflikte gewaltfrei zu lösen.

Was Lisa Hacker aus ihrem Alltag in den Schulen schildert, klingt teilweise befremdlich. Sie berichtet von krassen Situationen, in denen Schüler Lehrern drohen, sie zu zerstückeln, und die sich nicht mehr zu helfen wissen. „Wir brauchen mehr Zeit für Krisengespräche und wir müssen regelmäßiger bei den Kindern sein“, erklärte sie unlängst den Stadtverordneten von Schwedt und warb dafür, die Schulsozialarbeit auszubauen.

Dafür gibt es tatsächlich gute Aussichten. Zunächst hatte sich der Fachausschuss der Stadt hinter die Forderung gestellt. In Verhandlungen mit der Kreisverwaltung in Prenzlau stieß Henning Wiesner von der Schwedter Schulverwaltung auch dort auf grundsätzliche Bereitschaft. „Der Kreis hat uns informiert, dass er vier zusätzliche Stellen im Bereich Schulsozialarbeit schaffen und dass er dem Kreistag vorschlagen will, die Stundenzahl der Schulsozialarbeiter an den Grundschulen aufzustocken. Die Stadt ist bereit, ihren Anteil zu leisten“, so Wiesner.

Lisa Hacker koordiniert die neun Schulsozialarbeiter des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerkes. Die studierte Sozialarbeiterin weiß, dass ihre erfolgreiche Arbeit viele spätere Probleme verhindern kann. Sie sagt: „Wir wissen, dass Schulsozialarbeit wirkt, dass wir die Kompetenzen der Kinder stärken, ihre Chancengleichheit erhöhen können, allerdings nicht mit 20 Stunden für 250 bis­ 350 Kinder pro Schule.“