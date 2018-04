Sondersitzung zum Thema Schule

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Fragen rund um Grundschul- und Schulsportkapazitäten der Gemeinde Panketal stecken aktuell quasi im Stau. So kam es, dass sich im Ortsentwicklungsausschuss am Montagabend gleich fünf Tagesordnungspunkte von 27 öffentlichen um diese Konflikte rankten.

Alle, die sich schon auf eine abendfüllende Nachtveranstaltung eingestellt hatten, wurden aber vom Vorsitzenden des Gremiums, Tobias Herrmann (BVB/Freie Wähler/Unabhängige/Grüne) überrascht. Der rief diese fünf Punkte auf und stellte den Antrag, alle zu bündeln und gesondert zu behandeln. Im Juni oder September, so seine Idee, solle es eine Sonder-Gemeindevertretersitzung rund um Schule und Turnhallen geben. Nicht einzelne Ausschüsse sollten mit ihrer sozialen oder finanzwirtschaftlichen Brille auf die Probleme schauen. Vielmehr sei es sinnvoll, die Interessen zu bündeln und gemeinsam in den Fraktionen zu beraten, wohin die Reise gehen soll. Herrmann: „Dann kann man komplex über alles reden.“

Dem stimmten Axel Kruschinski (SPD) und Stefan Stahlbaum (Bündnis 90/Grüne) zu. Fachbereichsleiter Stefan Kadatz, dem vor allem der Fortgang des Bebauungsplanes für den geplanten Sport- und Spielpark an der Straße der Jugend am Herzen lag, mahnte zur Eile. Es seien Fördermittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro für das Gesamtvorhaben beantragt worden, die auch an Fristen gebunden seien. „Der B-Plan sollte weiterlaufen, das hat sonst Auswirkungen auf das gesamte Projekt“, riet der Fachbereichsleiter für Bauen, Wohnen und Verkehrsflächen.

Daher schlug Stahlbaum vor, die Sondersitzung bereits im Juni abzuhalten, um konzentriert und zeitnah wichtige Entscheidungen auf den Weg zu bringen. Bis dahin könne der B-Plan, so das Gremium, weiter bearbeitet werden. Herrmann: „Jetzt haben wir so lange gewartet, da kommt es auf die wenigen Wochen auch nicht an.“ Kruschinski riet, den Bebauungsplan noch vor der Sommerpause auf den Weg zu bringen. Das Gremium folgte einstimmig dieser Idee, die nun auch alle anderen Ausschüsse, die in dieser Woche noch tagen, durchlaufen muss. Am Montag steht die Entscheidung um 19 Uhr in der Gemeindevertretertagung Panketal im Rathaussaal zur Disposition.

Geplant ist, zunächst zu prüfen, ob zusätzliche Grundschulkapazitäten geschaffen werden müssen. Dieser Auftrag war schon im März auf April vertagt worden. Zahlen und Prognosen seitens der Verwaltung stehen noch aus. Auch für Kita-Plätze sind Schlussfolgerungen herzuleiten. Dafür stehen bis zu 20 000 Euro zur Verfügung. Zur Stärkung des Gesamtschul- und Grundschulstandortes an der Schönerlinder Straße soll außerdem geprüft werden, wie ausreichende Turnhallen- und Mensakapazitäten vorgehalten und geschaffen werden können. Den Antrag vom Bündnis Panketal hatte die Gemeindevertretung zuletzt zerpflückt und vertagt. Nun steht er erneut zur Beratung an. Parallel dazu soll für den Sport- und Spielpark der Bebauungsplan vorangetrieben werden. Anregungen und zahlreiche Hinweise von Naturschutz, zu Lärmschutz und Entwässerungsproblemen waren in der frühzeitigen Trägerbeteiligung eingegangen und müssen abgewogen werden. Leitlinien für diesen Park bis 2030 beinhalten zudem die klare Positionierung der Gemeinde zu Turnhallen-Neubau und Konzeptspielplatz an der Straße der Jugend, aber auch zur Berücksichtigung von Nah-, Fußgänger- und Radverkehr. Arten wie Erdkröten, Moorfrösche und Kammmolche seien außerdem zu schützen, heißt es darin. Um dennoch den Schülern ausreichend Hallenplatz zur Verfügung zu stellen, könnte eine temporäre Lösung kommen, auch das packte der Ausschuss mit in das Gesamtthemenspektrum.