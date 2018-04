Neuenhagener in Sorge um ihr Ortszentrum

Thomas Berger

Neuenhagen. Im vorliegenden 2. Entwurf des Landesentwicklungsplans (LEP) ist das verankert, wofür am östlichen Berliner Rand jahrelang gekämpft wurde: Ein gemeinsames Mittelzentrum mit Aufgabenteilung Neuenhagen/Hoppegarten. In die Freude darüber mischen sich aber auch Besorgnis und Kritik (Freier Autor) Es kommt eher selten vor, dass eine Beschlussvorlage im kommunalpolitischen Alltag komplett obsolet wird. Doch genau das ist dem von der Verwaltung erarbeiteten Entwurf der gemeindlichen Stellungnahme zum LEP jetzt passiert. Denn die Gemeindevertreter beließen es am Ende als ihr Statement bei einem einzigen Satz: Man stimme dem gemeinsamen Mittelzentrum in Aufgabenteilung zu. Punkt. Alles Weitere soll in den Kooperationsvereinbarungen mit dem Nachbarn Hoppegarten, dessen Bürgermeister Karsten Knobbe als Gast mit im Raum saß, beraten, ausdiskutiert und vertraglich vereinbart werden.

Der CDU-Fraktionschefin Corinna Fritzsche-Schnick war es zugefallen, diese kurze Kernaussage als Änderungsantrag zu formulieren. In einer Beratungspause hatten sie und ihre Kollegen aus den anderen Fraktionen sich darauf verständigt. Denn das, was SPD, Linke, Grüne und Die Parteilosen als eigene Vorschläge zuvor präsentiert hatten, ging in die gleiche Grundrichtung. Nur dass einige noch ein oder zwei Sätze mehr gesehen hätten, wie Mariannes Hitzges (SPD) vor dem Heben der Abstimmungskarten bedauerte. Und der Grüne Georg Stockburger kündigte schon mal an, die konkrete Aufgabenstellung an den (dann ebenfalls neuen) Bürgermeister für den Verhandlungsprozess zum Kooperationsvertrag in der nächsten Sitzungsperiode einbringen zu wollen. 20 zu zwei Stimmen bei drei Enthaltungen gab es für diese etwas unverhoffte Wendung.

Neuenhagen habe großes Interesse, gemeinsam mit dem Nachbarn künftig die neue Mittelzent-rumsfunktion ausgestalten zu wollen, sagte Noch-Gemeindevertreter Ansgar Scharnke (Die Parteilosen), der in wenigen Tagen als neuer Bürgermeister an die Spitze des Rathausteams wechselt. Wie sich die Zusammenarbeit der beiden Kommunen konkret gestalte, dazu mache das Land ja keine Vorgaben. Deswegen stelle er sich der anstehenden Aufgabe, das mit Knobbe und den anderen Beteiligten möglichst gut auf den Weg zu bringen, kündigte er an. „Wir sollten dem gemeinsamen Mittelzentrum möglichst ohne Schnörkel zustimmen“, hatte in der Debatte auch Klaus Ahrens (CDU) bekundet. Er erinnerte daran, dass er im Februar 2006 – seinerzeit als Hoppegartener Verwaltungschef – zusammen mit Henze die Vereinbarung für das gemeinsame Anliegen unterzeichnet hatte. „Was wir vor zwölf, 13 Jahren angeschoben haben, müssen wir nun umsetzen.“ Hans-Jürgen Hitzges (SPD) erinnerte an ähnliche Interessen der Nachbarn in vielen Bereichen. Stichworte Verstärkung im öffentlichen Nahverkehr, Regio-Halt, Hallenbad: „Wir brauchen das klare Signal, dass wir das Mittelzentrum wollen.“

In einem Punkt allerdings wollen die Neuenhagener gegenüber dem Land ebenfalls keinen Zweifel lassen: Sie sind aus Sorge um ihr Ortszentrum strikt gegen eine Ausweisung von großflächigen Einzelhandelsniederlassungen an B1 und L 33. Das will man einerseits Richtung Potsdam verdeutlichen. Doch andererseits kündigt sich dazu auch Reibung mit Hoppegarten an.

Neben Bedenken bezüglich der innerörtlichen Handelsstrukturen machte Hartmut Kretschmer (Grüne) auch noch auf einen weiteren Aspekt aufmerksam. Wenn sogar die Regierung die rapide fortschreitende Flächenversiegelung in Deutschland bremsen wolle, sei es kontraproduktiv, riesige Einkaufsmärkte auf bisherigen Freiflächen zu errichten.