Streit um Gewerbesteuer

Viola Petersson

(MOZ) Wann, wenn nicht jetzt bei Hochkonjunktur?, fragen die Liberalen. Die FDP-Fraktion will den Gewerbesteuer-Satz in Eberswalde senken. Doch: Nicht nur die Verwaltung ist dagegen. Auch im Finanzausschuss fand der Vorstoß keine Mehrheit.

Zähneknirschend habe das Parlament 2011, in Zeiten der allgemeinen Finanzkrise, den Hebesatz für die Realsteuern angehoben. Darunter den für die Gewerbesteuer. Auf 395 v. H. Die Erhöhung habe damals unter dem Vorbehalt gestanden, die kommunalen Steuern jährlich zu überprüfen, erinnerte FDP-Fraktionschef Götz Trieloff an den Beschluss von 2011. Nur sei dies bislang nie passiert.

Höchste Zeit also. Erst recht, da die Steuereinnahmen dank Konjunktur sprudeln und „es uns gutgeht“, so der Liberale. Gleichzeitig verwies er auf ein „Ungleichgewicht“ in der Region. Eberswalde liege inzwischen deutlich über Bernau und vor allem auch dem Nachbarn Schorfheide, die beide 350 v. H. erheben. Auf eben dieses Niveau will die FDP zurück. Damals, bei der Erhöhung, sei von Mehreinnahmen um die 300 000 Euro die Rede gewesen, bat Trieloff um Zustimmung.

Philip Pozdorecz, kommissarischer Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung im Rathaus, hielt sofort dagegen: Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer würden Standortentwicklung überhaupt erst möglich machen. In den vergangenen drei Jahren haben er und der Bürgermeister dutzende Unternehmer besucht. Die Gewerbesteuer spielte dabei keine oder allenfalls eine untergeordnete Rolle. „Sie ist höchstens ein Randthema und definitiv kein akutes.“ Am meisten bewege die Unternehmen derzeit die Frage der Fachkräftesicherung, so Pozdorecz.

Kämmerer Sven Siebert legte mit einer Power-Point-Präsentation nach. Demnach bewege sich Eberswalde im Vergleich zu anderen Kommunen mit ähnlicher Einwohnerzahl durchaus noch im Mittel. In Oranienburg liege der Satz bei 370 v. H., in Falkensee und Königs Wusterhausen bei 350 und in Angermünde bei 400. Im vorigen Jahr habe Eberswalde Gewerbesteuer-Erträge von insgesamt 9,5 Millionen Euro kalkuliert. Sollte der Satz auf 350 v. H. reduziert werden, verliere die Kommune etwa 1,2 Millionen Euro. Geld, auf das die Kommune laut Siebert dringend angewiesen ist.

Ähnlich sieht es Uwe Fischer, einst selbst Unternehmer und sachkundiger Bürger im Ausschuss: „Ich halte eine Senkung bei den derzeitigen Wünschen für nicht realistisch.“ Dem schloss sich Daniel Kurth (SPD) an. Zwar liege Eberswalde im landesweiten Vergleich schon „eher oben“. Aber allein die aktuelle Debatte um die Kita-Elternbeiträge zeige, welche Begehrlichkeiten es gibt. Begehrlichkeiten, die zu finanzieren sind. Volker Passoke (Linke) gab zu bedenken: „Wenn wir jetzt anfangen, die eigenen Einnahmequellen zu reduzieren, ist das gefährlich.“ Er erinnerte etwa an die 500 000 Euro, die Eberswalde jährlich als Zuschuss für den Zoo vom Landkreis erhält. Eine Steuersenkung wäre das falsche Signal. Wichtiger wäre, mit Blick auf das jüngste Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Grundsteuer B diese langfristig neutral zu halten.

Demnach wären ja Steuersenkungen niemals möglich, konterte Ronny Fölsner. Der sachkundige Bürger sprach von einem „Totschlagargument“. Danko Jur (CDU) wiederum erklärte: „Wir stehen dem Antrag grundsätzlich positiv gegenüber.“ Allerdings gebe es in der Fraktion noch Gesprächsbedarf. Conrad Morgenroth (Bürgerfraktion) versuchte es mit einem Kompromiss: „Vielleicht senken wir den Satz erst mal um zehn oder 15 Punkte.“

Vor der Abstimmung bekräftigte Trieloff: „Wenn wir es jetzt nicht tun, dann nie.“ Es nutzte nichts. Der Ausschuss lehnte den Antrag mehrheitlich ab. Vom Tisch ist er damit allerdings nicht. Am Donnerstag wird er im Hauptausschuss beraten. Dort wollen die Liberalen noch einmal für das Ansinnen werben. Der „nivellierte“ Hebesatz für die Gewerbesteuer im Land Brandenburg liegt übrigens aktuell bei 315 v. H., also deutlich unter der Eberswalder Quote.

Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses: Donnerstag um 18.15 Uhr im BBZ