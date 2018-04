Jönköping statt Hebo

Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit einem warmen „Varmt välkommen“ hat Bürgermeister Frank Balzer am Dienstag eine schwedische Schülerdelegation im Rathaus begrüßt. Herzlich willkommen hieß den Besuch aus dem hohen Norden auch Rathaus-Mitarbeiter Frank Howes. Am Stadtmodell im Foyer informierte er die Schüler in einwandfreiem Englisch über die Geschichte und Entwicklung der Planstadt. Der schwedische Besuch ist Teil des neuen Schüleraustauschs zwischen dem Erik-Dahlberg-Gymnasium Jönköping und dem Albert-Schweitzer-Gymnasium. Die Schüler wohnen bis Ende der Woche in den Familien ihrer deutschen Gastgeber, erkunden die Region und wirken an der Unterrichtsgestaltung mit. Seit ihrer Ankunft am Wochenende haben sie das Stahlwerk besucht, nahmen an einer Stadtführung teil und waren im Museum.

„Es ist so schön warm hier, bei uns auf dem See liegt noch Eis“, sagt Simon. Der 17-Jährige mit strohblonden Haaren kann sich schon ganz gut auf Deutsch verständigen. Beeindruckt hat den jungen Mann die Führung durch das Warmwalzwerk – bei der ihm wohl noch heißer wurde. „Die Menschen hier sind sehr gastfreundlich“, fasst Elin ihre ersten Eindrücke zusammen.

Bereits im Dezember reisten zehn deutsche Schüler der elften Klassen ins schwedische Jönköping, einer idyllischen Kleinstadt mit 130000 Einwohnern am südlichen Zipfel des Vättersees, zirka anderthalb Stunden Autofahrt von Göteborg entfernt. „Wir haben unser Englisch verbessert und skandinavische Bräuche kennen gelernt“, erzählen Viktoria und Vivien. „Es sind auch einige Freundschaften entstanden.“ Nun wollen sie etwas zurückgeben. Monatelang tüftelten sie mit ihren Mitschülern am Programm für den Besuch.

Den deutsch-schwedischen Schüleraustausch pflegt das Albert-Schweitzer-Gymnasium bereits seit 1993. Nach der Beendigung der Kooperation mit der Partnerschule aus Habo, einem Nachbarort von Jönköping, wurde dem Gymnasium der neue Partner vermittelt. Der Austausch wird unter anderem von der EKO-Stiftung und der Sparkasse unterstützt. „Das ist eine gute Sache für beide Seiten“, ist sich Thomas Mahlig sicher. Nach Aussage des Mathe-Lehrers profitierten nicht nur seine Schüler von den Englisch-Kenntnissen der Schweden. „Die schwedischen Schüler wollen ihr Deutsch verbessern.“

Auf dem Programmzettel der nächsten Tage stehen Besuche in Berlin, an der Frankfurter Europa-Universität Viadrina und in Neuzelle.(cb)