Im Diebels Live gibt es rockige Partymusik von Franky & Co.

Frankfurt (Oder) In Frankfurt wird die diesjährige Biergartensaison am 30. April mit der 36. MOZ-Kneipennacht offiziell eröffnet. In elf Lokalen – einschließlich der Diskothek Bellevue – wird man unterschiedliche Spielarten von Live-Musik erleben können. Biergärten und Terrassen präsentieren sich in frischem Glanz. Schankwagen sowie Grillstände kommen zum ersten Einsatz des Jahres. Die Frankfurter feiern wieder in den Feiertag hinein. Und am 1. Mai geht es dann beim Brückenfest weiter. In den nächsten Tagen stellen wir die beteiligten Lokale mit ihren speziellen musikalischen und kulinarischen Angeboten zur MOZ-Kneipennacht vor. Heute: Das „Diebels live“ in den Lenné Passagen.

„Was soll ich Dir an Neuem erzählen?“ Yvonne Fritsch vom Diebels live schaut mich ein wenig ratlos an. „Weißt Du, wir haben unsere Linie gefunden, den Gästen gefällt es, sie kommen gern und da gibt es nicht jedes halbe Jahr was Neues zu erzählen “, sagt sie.

Irgendwie hat sie da Recht. Never change a winning team. Das Diebels in den Lenné Passagen zählt zu den etabliertesten Speiserestaurants Frankfurts, und muss sich derzeit nicht neu erfinden. Die Gäste lieben es genau so, wie es gerade ist. Rustikal, gemütlich – ein Mix aus Speiselokal und Kneipe. Der Gastraum wird immer entsprechend der Jahreszeit frisch dekoriert. Derzeit versetzen blühende Kirschzweige und frische Blumen die Gäste in eine frühlingshafte Stimmung. Montag bis Sonnabend ist ab 10 Uhr, schon zum Frühstück, geöffnet.

Die Küche des Diebels live zeichnet sich durch ihre Bodenständigkeit aus. Auf der Speisekarte steht, was die Frankfurter gerne essen. Zusätzlich zur Standardkarte gibt es immer wieder Zusatzangebote der saisonalen Spezialitäten. In wenigen Tagen wird die Spargelkarte 2018 erscheinen.

Die liebevoll gestaltete Terrasse des „Diebels live“ hat eine privilegierte Lage in der Frankfurter City. Direkt im Zentrum und dennoch ruhig, mit Blick auf den Lennépark. Schon beim ersten zaghaften Frühlingserwachen konnten die Gäste hier, windgeschützt, die Sonne bei den kulinarischen Freuden der Diebels Küche genießen.

Für den Erhalt des Parks engagiert sich der Wirt, Guido Tietgen mit seinem Team durch Unterstützung der Lennépark Bürgerinitiative. Im vergangenen Jahr sammelte die Mannschaft des Diebels bei ihren Gästen Geld für die Neupflanzung eines Baumes und Guido Tietgen rundete den gesammelten Betrag durch eine private Spende kräftig auf. Inzwischen ist der Baum gepflanzt und man kann ihn von der Terrasse aus sehen.

Auch zur 36. MOZ-Kneipennacht setzt das Diebels auf Bewährtes. Rockige Partymusik von „Franky & Co“ steht auf dem Programm. Um 20 Uhr geht es los. In der ersten Kneipe zahlt man fünf Euro und erhält einen Stempel. Dieser berechtigt zum Eintritt auch in den anderen Kneipen. Im ersten Lokal erhält jeder Besucher ein Freigetränk.

Das Frankfurter Brauhaus präsentiert die 36. MOZ-Kneipennacht. Sie wird unterstützt von der Kneipenzeitung, der Sparkasse Oder-Spree, der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt sowie der Diskothek Bellevue.