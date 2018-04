Ringen um die Touristinformation

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Um die Weiterführung der Touristinformation in Wriezen ging es am Montagabend auf der Sitzung des Ausschusses für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus (GOSULT) –- allerdings erst einmal im nichtöffentlichen Teil.

Wie soll es mit der Touristinformation in Wriezen weitergehen? Mit dieser Frage wird sich nicht nur der Wriezener GOSULT-Ausschuss auch in den nächsten Monaten auseinandersetzen. Die Vorsitzende Jutta Werbelow (SPD) sprach am Dienstag von einem weiteren vorgesehenen Besuch der Ausschussmitglieder im Juni oder Juli in der Touristinformation, die im Bahnhofsgebäude ihren Sitz und seit Ostern wieder geöffnet hat.

Zur Sitzung am Montagabend hatten sie zwar auf den Betreiber Axel Pötsch gehofft, doch zumindest sei dessen Vertreterin Elke Schädlich, Geschäftsführerin der Draisinenbahn Berlin-Brandenburg GmbH Mittenwalde, gekommen und habe sich den Fragen des Gremiums gestellt. Allerdings im vorgezogenen nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Schließlich ging es bei dem Thema auch um wirtschaftliche und vertragliche Interna und da ist ein solches Vorgehen dann üblich. Nicht nur aus Sicht von Jutta Werbelow bedarf der Vertrag mit dem Betreiber der Touristinformation aber einer Überarbeitung.

Hinter den Kulissen in Wriezen ist zurzeit deutlich das Ringen um den Erhalt der Einrichtung zu spüren. Allerdings hatte der jetzige Betreiber angesichts der zuletzt öffentlichen Kritik noch dazu in seiner Abwesenheit schon mit einer Kündigung des Vertrags gedroht und war bei der GOSULT-Sitzung am Montag zudem die Forderung nach der sofortigen Schließung aufgekommen. Diese fand jedoch keine Mehrheit.

„Ich will kein abruptes Ende der Touristinformation“, erklärte Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung und erinnerte an einen noch für 2018 bestehenden Vertrag. „Wir alle müssen unsere Hausaufgaben machen“, fügte er hinzu und verwies auf das schon länger vereinbarte Gespräch mit Axel Pötsch. Darüber will der Bürgermeister dann in der folgenden Sitzung des Ausschusses berichten.

Darüber hinaus sei zu klären, was die Stadt Wriezen künftig will, hatte bereits Jutta Werbelow erklärt und darauf verwiesen, dass diese Überlegungen dann auch in die Haushaltsdiskussionen für 2019/2020 genommen werden müssen. Etliche Stadtverordnete dem Vorschlag, dem Tourismusverband Seenland Oder-Spree beizutreten inzwischen wohlwollend gegenüber zu stehen. Dessen Geschäftsführerin Ellen Rußig hatte die Arbeit des Verbands in der Februar-Sitzung des GOSULT-Ausschusses vorgestellt.

Über das „Wie?“ und „Mit wem?“ müsse beim Thema Touristinformation eine offene Diskussion geführt werden, sagte Bürgermeister Karsten Ilm und will die Öffentlichkeit bei diesen Fragen einbezogen wissen. Den Vorschlag, einen Teil der Aufgaben an die Bad Freienwalde Tourismus GmbH abzugeben, bezeichnete er als nicht zielführend. Einerseits gebe es dorthin bereits Kontakte, anderseits habe das Unternehmen unter anderem mit Blick auf die Nachfolge in der Geschäftsführung zurzeit eigene Probleme. „Wir brauchen Ansprechpartner hier in Wriezen“, machte Ilm deutlich und ergänzte: „Wir haben bereits gute Touristiker in der Stadt. Wir brauchen aber jemanden, der die Vernetzung in die Hand nimmt.“

Als Beispiele nannte er die Pension am Radweg und das Ristorante „Juani“, Eckhard Brennecke und seinen Kanu-Verleih sowie den Storchenturm in Altgaul. Die Liste ließe sich leicht fortsetzen, sagte er und verwies auf neu entstandene Angebote auch in anderen Ortsteilen.