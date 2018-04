Manschnow: Depotneubau auf alter Gärtnerei

Ulf Grieger

Manschnow (MOZ) Das neue Feuerwehrdepot Manschnow wird auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei der Familie van Spronsen gebaut. Die Gemeindevertreter von Küstriner Vorland haben am Montagabend beschlossen, dafür ein rund 2000 Quadratmeter großes Teilstück an der B112 zu kaufen.

Bereits vor acht Jahren hatte die Gemeindevertretung den Neubau beschlossen. Er ist wegen baulicher Mängel des Gerätehauses am Fort Gorgast dringend nötig. Seither wurde über den günstigsten Standort nachgedacht. Als finanziellen Rahmen hatte sich die Gemeinde eine Summe von 600 000 Euro gesteckt, wobei 80 Prozent der Kosten aus dem Programm „Kleine Städte und Gemeinden“ gedeckt werden sollen. 20 Prozent trägt die Gemeinde. Lange Zeit wurde der Neubau am Fort Gorgast favorisiert. Bis im Herbst vorigen Jahres die obere Denkmalschutzbehörde auf Nachfrage des Amtes Golzow das Vorhaben dort für „nicht genehmigungsfähig“ erklärte.

Angesichts der von der Gemeinde erteilten Zustimmung zum Bau eines Norma-Marktes auf dem ehemaligen Areal der Gärtnerei van Spronsen gab es den Vorschlag, das Feuerwehrgerätehaus gleich in die Nachbarschaft stellen. Der Standort wäre ideal, weil es von dort Zufahrten zu beiden Bundesstraßen gibt, lautete das Argument der Befürworter. Bis zum Jahre 2020 soll der Neubau stehen. Die Stahl-Fertigteil-Konstruktionshalle soll dann den Löschfahrzeugen der Manschnower, ein TLF 20/20 MAN und ein TSF-W-MAN, als Garage dienen. An diese Fertigteilhalle wird ein Sozialtrakt in Massivbauweise angebaut, so der Plan.

„Der Standort war unser Favorit“, erklärte Candy Böhlke, Wehrführer der vor 115 Jahren gegründeten Freiwilligen Feuerwehr Manschnow. Das schätzen auch Amtsbrandmeister Andreas Zwick und Jaty Stammnitz von der Amtsverwaltung so ein. „Dort sind wir direkt im Dorf, haben die Möglichkeiten der Zufahrt zur B1 und zur B112“, erklärte Böhlke. Am bisherigen Depot hatten die Feuerwehrleute, 21 sind es aktuell in der Einsatzabteilung, viel Freizeit in die Einrichtung des Versammlungsgebäudes investiert. Dass das aus feuerwehrtaktischen Erwägungen jedoch nicht der beste Standort ist, sei allen klar gewesen.

Wenn das neue Depot steht, dann wird die Eröffnung der neuen Straßenbrücke über die Oder nicht mehr fern sein. Ein Umstand, den auch die Brandschützer im Hinterkopf haben. 13 Einsätze bei Verkehrsunfällen hatten sie im vergangenen Jahr. Bei der jüngsten Einwohnerversammlung zum Thema Gütergrenzverkehr auf der B1 wurde befürchtet, dass diese Zahl erheblich ansteigen dürfte, wenn die Brücke für Lkw freigegeben wird.

Manschnows Ortsvorsteher Detlef Bräuning verweist in diesem Zusammenhang auf die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren Gorgast, Alt Tucheband, Küstrin-Kietz, Golzow und Seelow. Manschnow ist zwar Schwerpunktwehr, wird aber meist gemeinsam mit anderen Wehren alarmiert.

Bräuning hofft, dass der künftige Bauplatz, auf dem neben dem alten Gärtnereiruinen auch noch die Fundamente der Gewächshäuser der legendären Gärtnerei van Spronsen stehen, nur wenige Altlasten hat. „Zunächst wird es hier Baugrunduntersuchungen geben“, informiert er. Dann muss das Grundstück vermessen werden. Zu klären sei, ob Feuerwehr und Norma-Markt jeweils separate Zufahrten zu den Bundesstraßen benötigen.

Dort, wo künftig die Depoteinfahrt sein wird, stand bis zur Sprengung vor acht Jahren noch der Schornstein als letztes Wahrzeichen des einst blühenden Gärtnereigewerbes im Oderbruch. Die Gärtnerfamilie van Spronsen war Anfang des 20. Jahrhunderts aus Holland nach Manschnow gekommen. Vor 100 Jahren begann dort der Gemüseanbau im größeren Stil.

Zeitzeuge Fritz Bogatzki, dessen Vater 1952 die Schmiede in der Nachbarschaft aufgebaut hatte, erinnerte sich aus Anlass der Sprengung in dieser Zeitung an die Geschwister van Spronsen. „Ende der 50er Jahre ist die Familie in den Westen geflohen. Ich selbst habe gesehen, wie Marinus van Spronsen kurz vor der Flucht die Feuerleiter des damals noch 43 Meter hohen Schornsteins hinaufgeklettert ist und seine Schiebermütze an den Blitzableiter gehängt hat“, erzählte Bogatzki.

Die Gärtnerei kam dann zur LPG „Pascha Angelina“, die nach der ersten sowjetischen Traktoristin benannt worden war. Bis zu 15 Beschäftigte arbeiteten in dem flacheren Gewächshaus für Gurken und dem höheren für Tomaten. Bis zur Wende gehörte die Gärtnerei zur Kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion (KAP) und war danach dem Verfall preisgegeben.

Ausführlich beschrieben hat diese Historie der Holländer im Oderbruch Annemieke Hendriks in ihrem Buch „Tomaten: Eine Reise in die absurde Welt des Frischgemüses“.