Blitzermarathon auf Barnimer Straßen

Bernau/Eberswalde Wenn sich heute Punkt 6 Uhr bundesweit die Polizei mit ihren Blitzern positioniert, dann ist wieder Blitzermarathon. Der Landkreis Barnim beteiligt sich in diesem Jahr an der europaweiten Aktion. Nur Berlin ist nicht dabei.

„Dabei geht es in erster Linie um die Verkehrsunfallprävention“, macht Marcel Kerlikofsky, Leiter der Barnimer Verkehrsbehörde, in einer Pressemitteilung deutlich. „Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist einer der Hauptunfallursachen“, so Kerlikofsky. Die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit werde an Unfallhäufungsstellen und Stellen mit besonderem Gefährdungspotenzial durchgeführt. Dazu zählen insbesondere Altersheime, Schulen und Kitas, aber auch schwer einsichtbare Kreuzungspunkte, gleichberechtigte Straßen in Wohngebieten, Ausfahrten von Supermärkten und Stellen, wo es häufig kracht.

Das Einsatzfahrzeug des Landkreises Barnim soll demnach an drei Stellen auf Raser warten: in der Bahnhofstraße vor der Kita Knirpsenland in Biesenthal; in der Schwedter Straße vor der Schule sowie auf der Klosterbrücke an der L 291 Richtung Niederfinow, einer Unfallhäufungsstelle. Im vergangenen Jahr wurden im Barnim an drei verschiedenen Standorten in zehn Stunden insgesamt 1684 Fahrzeuge gemessen. Von diesen Fahrzeugen konnte bei 87 eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt werden. 71 Überschreitungen befanden sich im Verwarnungsgeldbereich und 16 im Bußgeldbereich, teilt Kreissprecher Oliver Köhler mit.

Die erfolgreiche Wirkung des Blitzmarathons sei am Aktionstag deutlich zu erkennen, schätzt Marcel Kerlikofsky weiter ein: „Die geringe Anzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen und das umsichtige Fahren sind auf die flächendeckende Überwachung sowie auf die mediale Begleitung zurückzuführen.“

Verkehrssicherheit werde im Barnim sehr hoch bewertet. Zahlreiche Akteure seien beteiligt. Allerdings spiele die entscheidende Rolle das Verhalten des einzelnen Verkehrsteilnehmers. Auch die Pflicht von Eltern und Erziehern, Kindern das richtige Verhalten vorzuleben und sie zu befähigen, sich sicher im Verkehrsraum zu bewegen, sei wichtig.

Gerade Kinder könnten Geschwindigkeiten und Verkehrssituationen oft nicht richtig einschätzen, so die Erfahrung von Polizei und Fachleuten. Das müssten motorisierte Verkehrsteilnehmer bedenken. Auf gefährliche Situationen sollten sich daher alle immer rechtzeitig einstellen. „Das System Straßenverkehr in seiner Komplexität ist nur mit Hilfe aller Beteiligtenbeherrschbar“, so der Kreis. Rücksicht, Umsicht und angepasste Geschwindigkeit sollten die Maxime sein. (li)