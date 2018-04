Jens Sell

Strausberg (MOZ) Fahrgäste der S-Bahn-Linie 5 müssen sich am Wochenende auf Fahrzeitverlängerungen einstellen. Wie das Verkehrsunternehmen mitteilte, wird wegen Gleisarbeiten, Arbeiten an der Sicherungstechnik und Bahnübergangsarbeiten von Freitag, 22 Uhr, bis Sonntag Betriebsschluss zwischen Strausberg-Nord und Fredersdorf Ersatzverkehr mit Bussen gefahren. Die S 5 fährt dann nur zwischen Fredersdorf und Westkreuz bzw. Ostbahnhof (Sonnabendnacht). Die Ersatzbusse halten in der Nähe der Bahnhöfe, in Strausberg-Stadt in der Philipp-Müller-Straße und in Fredersdorf auf der Südseite des Bahnhofs.

Die S-Bahn verwies zudem auf weitere Baumaßnahme zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten. sowie auf der Regionalbahnlinie RB 26. Die fährt von Freitag, 22.30 Uhr, bis Sonntagabend nur bis Mahlsdorf und für den jeweils letzten regulären Zug in beide Richtungen gibt es Bus-Ersatzverkehr zwischen Rehfelde und Fredersdorf. Von bzw. bis dort soll die S-Bahn genutzt werden.