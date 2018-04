Die Stimmung kippt

Susan Hasse

(MOZ) Eberswalde. Die Debatte um die Übernahme der Schleusen des Finowkanals durch die Kommunen bekommt eine neue Richtung. Plötzlich rücken die damit verbundenen Kosten in den Blick.

An erster Front: die Gemeinde Schorfheide. Vergangene Woche hatte sich Schorfheide zwar grundsätzlich für die Übernahme ausgesprochen, gleichzeitig aber eine Kostenbremse in den Beschluss eingefügt. Die Gemeinde werde einem Zweckverband nur beitreten, wenn die Kosten auf jährlich 100.000 Euro gedeckelt seien. Mehr könne und wolle die Gemeinde mit Blick auf die Finanzen nicht bezahlen, erklärt Bürgermeister Uwe Schoknecht. „Wir haben eine Verantwortung für die Zukunft“. In der Debatte im Hauptausschuss verwies er auch auf die Wandlitz und Liebenwalde. Diese wollen dem Zweckverband nur beitreten, wenn auch der Lange Trödel in ihrem Beritt mitbewirtschaftet werde. Am 25. April will die Gemeindevertretung Schorfheide über die Absichtserklärung zur Schleusenübernahme abstimmen. Das war eigentlich auch in Eberswalde am 26. April geplant. Ein Blick auf die Tagesordnung der Parlamentssitzung zeigt, dass es keine Abstimmung zur Absichtserklärung geben wird. Stattdessen haben die Stadtverordneten in Eberswalde noch erheblichen Klärungsbedarf. Wie Bürgermeister Friedhelm Boginski, zugleich Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Region Finowkanal, am Dienstag bestätigt, haben ihn viele Abgeordnete nach dem Workshop und dem Votum in Schorfheide angesprochen und um erneute Beratung gebeten.

Auf dem Workshop zum Finowkanal wurden detailliert die Kosten der Schleusenübernahme publik. Demnach würde der Eberswalder Haushalt bereits 2019 mindestens 900.000 Euro stemmen müssen. Schorfheide müsste nach der defensiven Berechnung, die sogar Zuschüsse des Bundes beinhaltet, 156.000 Euro berappen müssen. Was bislang nicht eingepreist wurde, sind zudem Rücklagen. Diese müssten schon jetzt gebildet werden, um in 40 Jahren Geld für Reparaturen zu haben.

Die Entscheidung der Gemeinde Schorfheides schafft zusätzlichen Druck. Die entstehende finanzielle Lücke müsste letztlich von den übrigen Anrainern geschlossen werden. Bei den klammen Kommunen im Osten ist wenig zu holen, also würde Eberswalde ein die Bresche springen müssen. Vielen Stadtverordneten seien die finanziellen Auswirkungen des Projekts erst jetzt klar. Boginski bzw. die Kämmerei der Stadt wurden aufgefordert, eine Rechnung aufzustellen, wie sich die zu erwartenden Kosten mittel- und langfristig auf die Liquidität der Stadt auswirken könnten. Erst wenn dies vorliege, könne entschieden werden, meint auch Volker Passoke, von den Linken.

Diesen notwendigen Kassensturz hatte Schorfheide ins Spiel gebracht: Jede Mitgliedskommune müsse einen Betrag benennen, heißt es im Beschluss. Der Stadtverordnete Carsten Zinn hat schon immer vor dem „vergifteten Geschenk“ gewarnt. Seine Bedenken wurden einfach vom Tisch gewischt. Schnell war der Vorwurf Zukunft verhindern zu wollen im Raum. „Der Workshop hätte vor zwei Jahren stattfinden und uns die Augen öffnen müssen“, so Zinn.

Eberswaldes Bürgermeister Boginski betont: „Ich habe höchsten Respekt vor der Entscheidung Schorfheides.“ Das Votum mit dem Vorbehalt der Kostendeckelung wie auch die Fragen der Eberswalder Abgeordneten machten deutlich, dass sich die Anrainer sehr wohl der „hohen Verantwortung“ und der Tragweite bewusst seien. Er werde jetzt das Gespräch mit den Fraktionschefs sowie zu den übrigen KAG-Mitgliedern suchen, so Boginski. Der Bund sei darüber informiert worden.