Seniorenverband löst sich auf

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Nach 26 Jahren ist Schluss. Der Ortsverband des Brandenburgischen Seniorenverbandes wird sich Ende April auflösen. Es finden sich keine Nachfolger, die das Ehrenamt der jetzigen Vorstandsmitglieder übernehmen könnten. Die wollen aus Altersgründen aufhören.

Rund 130 Mitglieder zählt der Ortsverband des Brandenburgischen Seniorenverbandes in Bad Freienwalde. Weitaus weniger als noch vor 26 Jahren, als dieser, damals als Ortsverband des Bundes der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen geründet, vereinte. „200 plus“, betont Hans-Jürgen Bunk im Gespräch. Der 76-Jährige ist von Anfang an stellvertretender Vorsitzender, kann so vieles aus dem Vereinsleben erzählen – von Ausflügen, Versammlungen, Feiern, Treffen, Geburtstagen. Vor ihm, auf dem Tisch im Vereinszimmer in der Konzerthalle, liegt die Mitgliederliste, die er all die Jahre führt. Einige Namen sind bereits gestrichen. „Es werden immer weniger. Jüngere rücken nicht mehr nach“, meint er nachdenklich. Das älteste der im Altkreis Freienwalde lebenden Mitglieder ist 93 und das jüngste 68 Jahre alt. „Und wir werden alle nicht jünger“, sagt Hans-Jürgen Bunk. Er findet es bedauerlich, sieht aber keinen Weg, die Auflösung des Verbands zu verhindern. „Wir haben es uns im Vorstand nicht einfach gemacht und die Mitglieder vorher befragt, ob jemand die Arbeit fortführen möchte. Doch dazu hat sich keiner bereit erklärt“, so der stellvertretende Vorsitzende. Es wolle sich niemand mehr ehrenamtlich engagieren. Wobei er zugibt, dass die Arbeit nicht mal so nebenbei erledigt werden kann und gibt einen kurzen Überblick: Dabei geht es um die Organisation der monatlichen Veranstaltungen und Fahrten in die weitere und nähere Umgebung, das Kassieren von Beiträgen, Verwalten des Kontos, das Vorbereiten der Mitgliederversammlungen und monatlichen Vorstandssitzungen, Neuwahlen, Geburtstage, Hochzeitjubiläen, Krankenbesuche und anderes mehr. „Und drei im Vorstand können nur noch Auto fahren. Da wird es immer schwieriger, alles abzudecken“, gibt Hans-Jürgen Bunk zu. Es sei schade, wenn der Verein aufgelöst werde. „Aber ein Verein muss geführt werden“, so der 74-Jährige.

Hinzu kommt ein anderer Grund. Der Vorstand des Brandenburgischen Seniorenverbandes habe am 5. April seine Auflösung beschlossen. „Würden wir unseren Ortsverband aufrecht erhalten, müssten wir auch noch den ganzen bürokratischen Aufwand, den bisher der Landesverband betrieben hat, übernehmen“, erklärt Hans-Jürgen Bunk. „Vor diesem Hintergrund haben wir uns im Vorstand entschieden, den Ortsverband aufzulösen.“ Aktuell hat Karl Richter (84) den Vorsitz. Neben seinem Stellvertreter Hans-Jürgen Bunk gehören dem Vorstand Anneliese Riedel, Helga Kirbs, Ferdinand Pilz, Lothar Reichelt, Norbert Thielecke und Horst Littek an.

„Wir werden zur Mitgliederversammlung am 26. April die Auflösung des Vereins bekanntgeben. Natürlich werden wir die Mitglieder noch einmal fragen, ob jemand die Vorstandsarbeit übernehmen möchte. Doch ich mache mir da wenig Hoffnung“, so Bunk. Die Liste mit den geplanten Fahrten soll noch abgearbeitet werden. Darum kümmert sich Norbert Thielecke. Was mit der Chronik passiert, das weiß Hans-Jürgen Bunk noch nicht. Karl Richter führt diese von Anfang an. „Stabsmäßig“, unterstreicht sein Stellvertreter. „Was das Vereinskonto betrifft, das wird am Ende plus minus null sein“, hofft er. Zur Mitgliederversammlung spendiert der Verein für alle Kaffee, Kuchen und ein Abendessen.