Der Tenor fliegt aus Paris ein

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Die Musikinteressierten aus der Kreisstadt und ihrem Umland dürfen sich auf ein Angebot der Extraklasse freuen: Der Seelower Oratorienchor unter Leitung von Kreiskantorin Anja Liske-Moritz führt am 29. April in der Stadtkirche die Kleine Fest-Messe von Gioacchino Rossini auf.

Bei der Probe mit den vier Solisten in der vorigen Woche in Berlin hätten alle einen Riesenspaß gehabt, sagt Anja Liske-Moritz. Rossinis Werk mit dem französischen Originaltitel „Petite Messe Solennelle“ sei ein „Feuerwerk der Musik“ mit wunderschönen Arien, schwärmt die Kreiskantorin des Evangelischen Kirchenkreises Oderland-Spree geradezu. Sie hat das Stück, das zum Standard-Repertoire jedes anspruchsvollen, größeren Chores gehört, im Oderland aber bislang weitgehend unbekannt ist, als neue Herausforderung für ihren Seelower Oratorienchor ausgesucht.

Die rund 50 Sängerinnen und Sänger aus dem ganzen Oderland hatten sich nach der „Messias“-Aufführung im Oktober in Seelow – ihrem Beitrag zum Reformationsjubiläum – eine kurze Verschnaufpause gegönnt. Noch vor dem Jahreswechsel hätten dann die Proben zum Rossini-Stück begonnen, berichtet die Kreiskantorin. Jeden Dienstagabend treffen sich die Sängerinnen und Sänger zur Probe in der Seelower Kirche. Inzwischen würde die Messe „sitzen“, freut sich Anja Liske-Moritz.

Anders als bei den vorangegangenen Oratorien- und Messen-Aufführungen wird der Seelower Chor diesmal von keinem Orchester begleitet, sondern „nur“ von einem Klavier und einem Harmonium.

„Das Harmonium war in der Zeit ab 1860, als Rossini seine Messe schrieb, total angesagt“, erklärt die Kreiskantorin. Deshalb hatte der Komponist, der es vor allem mit seinen Opern zu Weltruhm gebracht hat und dessen Werke bis heute zum Standardrepertoire der Opernhäuser auf der ganzen Welt gehören, seine Kleine Fest-Messe 1863 speziell auf das Harmonium zugeschnitten.

Der Komponist selbst habe die Messe einst als eine seiner „Alterssünden“ bezeichnet, berichtet Liske-Moritz, der auch diesmal die Gesamtleitung der Aufführung obliegt. Immerhin war der 1792 im italienischen Pesaro geborene Gioacchhino Rossini bereits 71 Jahre alt, als er die Messe komponierte.

Doch der Meister, der zeitlebens als geistreich und selbstironisch bis sarkastisch galt, blieb sich treu: Auch in dem kirchenmusikalischen Werk funkt es geradezu vor Witz, Charme und Esprit. Die Petite Messe Solennelle vereine „hohe kontrapunktische Kunst mit Melodien, die den besten von Rossinis Opern entstammen könnten“, heißt es im Flyer zur Aufführung. Hier seien klassische Messordinarien zum Teil fröhlich wie Trinkgelage-Musik vertont worden, beschreibt Anja Liske-Moritz die Besonderheit des Werkes.

Sie hat mit Sopranistin Sarah Behrendt und Altistin Karina Repova zwei Solistinnen gewonnen, die dem Seelower Stamm-Publikum bereits ein Begriff sind. Hinzu kommt Christian Oldenburg (Bass). Für den verhinderten Tenor Gerald Beatty konnte Johannes Gaubitz verpflichtet werden. „Der kommt aus Paris nach Seelow eingeflogen“, betont die Kreiskantorin. Andreas Wenske spielt das Klavier, Olga Lotzmanov das Harmonium.

Auch mit der Bezeichnung „klein“ hat sich Giacchhino Rossini einen Scherz erlaubt. Denn immerhin dauert die Aufführung seiner Fest-Messe, die zu den bekanntesten größeren Werken nach seiner Zeit als Opernkomponist gehört, etwa anderthalb Stunden.

Premiere hat die Aufführung von Rossinis Kleiner Fest-Messe durch den Seelower Oratorienchor übrigens bereits einen Tag zuvor, am 28. April, ab 19 Uhr, in der Evangelischen Kreuzkirche in Neuzelle.

Aufführung von Petite Messe Solonnelle am 29. April, ab 17 Uhr, in der Stadtkirche Seelow. Kartenvorverkauf bei Uhren-Schmuck Göbel und im Naturkostladen „Nußschale“ in Seelow.