Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Im neuen Pflegezentrum OhneSorge in der Ostvorstadt befinden sich die Bauarbeiten im Endspurt. Derzeit verlegen Mitarbeiter der Friedländer Malerfirma Maiwald Fußbodenbeläge in den barrierefreien Wohnungen des Betreuten Wohnens. Die ersten Mieter ziehen am 3. Mai ein. Die ersten Gäste der Tagespflegestätte werden ab dem 2. Mai von 8 bis 16 Uhr betreut und versorgt. Wer bereits vorher einen Blick in die Tagespflege des neuen Pflegezentrums werfen möchte, hat dazu am Tag der offenen Tür die Gelegenheit. Dieser findet am 26. April ab 15 Uhr statt.

Sabine Ohnesorge, Inhaberin des gleichnamigen Pflegedienstes, hatte im Juli vorigen Jahres in der Ostvorstadt symbolisch den Grundstein für das neues Pflegezentrum gesetzt. In das Objekt integriert sind eine Tagespflegestätte und zehn barrierefreie Wohnungen mit Betreuungsangebot. Für den Pflegedienst handelt es sich um das erste teilstationäre Angebot, teilt Sabine Ohnesorge mit. Alle zehn Wohnungen seien bereits vermietet. In der Tagespflegestätte können von Montag bis Freitag bis zu 20 pflege- und unterstützungsbedürftige Menschen betreut werden. Derzeit versorgen die 27 Mitarbeiter etwa 160 pflegebedürftige Menschen im mobilen Dienst.

Das Gebäude ist im Grundriss wie ein „Okay-Haken“ gestaltet. Im vorderen Bereich an der Fontanestraße ist das Gebäude zweistöckig, sonst einstöckig. Es befindet sich in dem Stadtviertel, das im Mittelalter das Adriansdorf war. Das Dorf wurde um 1450 aufgegeben. Im Zuge baubegleitender archäologischer Untersuchungen auf dem Gelände wurden Scherben aus dem frühen 13. Jahrhundert gefunden.