Dekorative Keramik aus Brieskow-Finkenheerd

Windschiefe Häuser und lustige Weiber: Marit Tantarn zeigt in ihrer Lindengalerie in Brieskow-Finkenheerd einige ihrer dekorativen Keramiken. © Foto: Gerrit Freitag

Frank Groneberg

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Die Malerin und Keramikerin Marit Tantarn bietet seit fast zwei Jahren in ihrer Lindengalerie selbst hergestellte Keramiken für Dekorationszwecke in Haus und Garten sowie Bilder an. Bis 2015 hatte die studierte Ingenieurin für Kraftwerkstechnik einen ganz normalen Büroberuf.

Wer ein bisschen was übrig hat für originelle, kreative Deko in Wohnung, Haus und Garten und den Garten der Lindengalerie direkt an der alten B 112 in Brieskow-Finkenheerd betritt, der wird sofort gefangen genommen. Lustige Vögel schauen einen dort an. Kugelrunde Gurkenvögel mit Glubschaugen hocken auf dem Boden. Dicke Weibsbilder stehen vor alten Emailleeimern, in denen Blumen blühen. Und wenn der Besucher dann die Galerie selbst betritt, kann er sich kaum satt sehen an den vielen kleinen und großen Keramiken, an den langen dünnen Hühnern, die so schön doof in die Welt gucken, an den vielen schönen Dingen, mit denen man sein Wohnumfeld so hübsch gestalten kann, und an den liebenswerten Kleinigkeiten, die sich so wunderbar als Mitbringsel eignen. Haus, Stallgebäude und Garten seien „meine Kreativscholle“, sagt Marit Tantarn. Und all die Sachen, die in ihrer Lindengalerie zu entdecken sind, die sind der beste Beweis dafür, dass auf dieser „Kreativscholle“ das kreative Arbeiten besonders produktiv ist.

Als Besucher mag man kaum glauben, dass Marit Tantarn erst seit neun Jahren Keramiken herstellt und sich erst seit knapp drei Jahren intensiv diesem schönen Hobby, das ihr inzwischen Beruf ist, widmen kann. Denn bis 2015 hat die studierte Ingenieurin für Kraftwerkstechnik ihre Arbeitskraft vor allem ihrem Bürojob bei der Energieversorgung widmen müssen. Anfangs im damaligen Kraftwerk in Brieskow-Finkenheerd, später bei der Edis AG in Fürstenwalde. Doch die Arbeit beanspruchte immer mehr von ihrer Kraft, die Alarmsignale ihres Körpers wurden immer lauter. Deshalb machte sie vor drei Jahren Schluss mit dem Job. „Ich habe den Weg aus dem Hamsterrad heraus gefunden“, sagt sie heute, „es war Zeit, neue Wege zu gehen. Und ich habe das große Glück, dass meine Familie das genauso gesehen hat.“ Natürlich habe sie eine gut bezahlte Arbeit aufgegeben, weiß sie. „Aber jetzt fühle ich mich besser, jetzt bin ich glücklich.“

Glücklich ist Marit Tantarn, weil sie jetzt ihre Kreativität ausleben kann. „Ich habe schon als Kind viel gezeichnet und gemalt“, erzählt sie. Und auch später habe sie in ihrer Freizeit „kreativ gearbeitet. Das war mein Ausgleich zum Zahlen-Job.“ Zur Keramik kam sie vor neun Jahren – ihr Sohn Martin hatte sie damals mitgenommen zum Töpfern bei Marina Wiegandt in Brieskow-Finkenheerd. „Das hat mir Spaß gemacht, von da an bin ich jeden Donnerstag zu Frau Wiegandt geradelt.“

Für ihre eigene Werkstatt und Galerie haben Marit Tantarn und ihr Mann ein völlig vernachlässigtes Grundstück mit einem wunderbar alten Haus gekauft und selbst ausgebaut und hergerichtet. Am 1. Juli 2016 eröffnete sie dort ihre Lindengalerie. In der alten Werkstatt setzt sie ihre Ideen in Kunstwerke um, im alten Ziegenstall brennt sie alles, im einstigen Wohnhaus bietet sie ihre Keramiken zum Kauf an und führt montags und dienstags Keramikkurse durch.

„Ich stelle Keramiken für Haus und Garten her“, sagt sie, „Dekorationselemente und Geschenke. Vom kleinen Minibutzelhäuschen über witzige Tierfiguren bis zu großen Schalen und Übertöpfen sowie Keramiken für den Garten.“ Warum gerade Deko? „Ich mag das Dekorieren“, erklärt Marit Tantarn, „und ich denke, ich habe dafür ein Händchen und den richtigen Blick.“ Wer sich in der Lindengalerie umschaut, wird ihr zu 100 Prozent zustimmen.

Lindengalerie, Lindenstraße 27, Do/Fr 10-17 Uhr, Sa 11-15 Uhr, www.lindengalerie-kunst-und-keramikwerkstatt.de