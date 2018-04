Schmutzig nach Polen, blütenweiß zurück

Einer von über 80 Kunden in Berlin und Brandenburg: Das A-ROSA Hotel am Scharmützelsee in Bad Saarow. © Foto: dpa/Britta Pedersen

Wer will fleißige Waschfrauen (und -männer) sehen? In der Wäscherei Fliegel bei Gryfino bestücken Mitarbeiter eine Mangel mit Bettlaken und -bezügen. Täglich werden hier bis zu 80 Tonnen Hotelwäsche gereinigt, die vor allem aus deutschen Nobel-Unterkünften stammt und auch wieder dorthin geliefert wird. © Foto: MOZ/Dietrich Schröder

MOZ

Gryfino (Dietrich Schröder) Was haben das Hotel „Adlon“ am Brandenburger Tor, das A-Rosa am Scharmützelsee und weitere, mehr als 80 exklusive Hotels in Berlin und Brandenburg gemein? Sie lassen ihre Wäsche im polnischen Gryfino – nordöstlich von Schwedt (Uckermark) – reinigen.

Es riecht nach Waschpulver und frisch gestärkten Laken. Über den Köpfen der Mitarbeiter schaukeln prall gefüllte Textilsäcke an Laufbändern durch die Halle. Und überall dominiert die Farbe weiß – auch die meisten Mitarbeiter tragen weiße Arbeitskleidung.

Wir befinden uns in zwei großen Hallen am östlichen Oderufer, an deren einem Ende Lkw mit der Aufschrift „Fliegel Textilservice“ im Stundentakt benutzte Bettwäsche und Handtücher anliefern, um wenig später am anderen Ende die Rollwagen mit der gesäuberten Ware wieder aufzunehmen.

Auf Bildschirmen in den Hallen steht am Vormittag, das seit dem Schichtbeginn um sechs Uhr genau 15.454 Kilo Wäsche gereinigt wurden. „Am Abend werden es fast 80 Tonnen sein“, sagt Personalchefin Aleksandra Lowicz. Die blonde Frau tänzelt auf ihren Stilettos genau so eifrig durch die Hallen, wie die Mitarbeiter riesige Mangeln bestücken und die gereinigte Ware zusammenlegen.

„Adlon-Kempinski, Hilton, Steigenberger, A-Rosa“ – selbst der Vize-Bürgermeister von Gryfino, Tomasz Miller, ist erschienen, um den deutschen Journalisten mit stolz geschwellter Brust Namen der Hotels in Berlin und Brandenburg aufzuzählen, die sich auf die Waschkraft aus Gryfino stützen. Schließlich ist das Unternehmen mit seinen mehr als 500 Mitarbeitern einer der wichtigsten Arbeitgeber der an der Oder gelegenen Kreisstadt.

Angefangen habe alles im Sommer 1992, berichtet Jens Elkemann, Prokurist aus der in Berlin ansässigen Firmenzentrale. „Der eigentliche Grund, weshalb es damals zur Firmengründung kam, war das große Kohlekraftwerk Dolna Odra südlich von Gryfino“, berichtet er. Ein deutscher Kraftwerksingenieur, der mit der Anlage beschäftigt war, hatte seinem Bekannten – dem Rechtsanwalt Wilfried Udo Andree aus dem nordrhein-westfälischen Höxter – von riesigen Mengen heißen Wasserdampfs erzählt, die dort nach der Stromerzeugung ungenutzt freigesetzt wurden.

„Daraus entstand die Idee, diese Wärme für ein 90-Grad-Waschverfahren zu nutzen“, beschreibt Elkemann. Natürlich wird nur die Hitze des Wasserdampfs genutzt, das eigentliche Waschwasser stammt aus zwei Quellen ganz in der Nähe.

Von Beginn an waren die Firmengründer überzeugt, dass sich der Hotelmarkt in der deutschen Hauptstadt und ihrem Umland dynamisch entwickeln würde. „Als man sich mit den ersten drei Hotels einig war, wurde die Firma mit 15 Mitarbeitern gegründet, die täglich 500 Kilo Wäsche wuschen“, so Elkemann.

Das Geschäft entwickelte sich sprunghaft. Doch die damals noch stundenlangen Staus an der Grenze – Polen gehörte schließlich noch nicht zur EU – erwiesen sich als Nadelöhr. Deshalb kam man auf eine weitere ungewöhnliche Idee: Die Firma ließ zwei Schiffsanleger am polnischen Oder-Ufer und im brandenburgischen Mescherin bauen und richtete eine eigene Fähre ein, die die Wäsche über den Grenzfluss schipperte. „Wir hatten damals zwölf Seeleute in unseren Diensten“, erinnert sich der Prokurist. Seit der Abschaffung der Grenzkontrollen wird die Ware freilich über die Brücke bei Schwedt transportiert.

Von ersten Berichten in deutschen Medien, die noch von dem abfälligen Tenor geprägt waren, dass die Deutschen die billigen polnischen Arbeitskräfte nutzten, um ihren Schmutz zu beseitigen, ließ man sich nicht beeindrucken. „Das ist doch Quatsch, schließlich entstanden hier gute Arbeitsplätze“, sagt Aleksandra Lowicz. Inzwischen sei der Mindestverdienst auf 3000 Zloty (etwa 730 Euro) gewachsen, „doch wir zahlen auch kräftig für Überstunden, es gibt regelmäßig Prämien zu Ostern und Weihnachten und unsere Führungskräfte verdienen noch wesentlich mehr“, berichtet die Personalchefin.

Mehr noch: 2007 gründete das Unternehmen einen weiteren Standort in Leipzig und 2012 einen bei Stralsund, in denen mit den gleichen Maschinen wie in Gryfino – aber natürlich zu höheren Löhnen – für Hotels im Norden und Süden Deutschlands gearbeitet wird. „Man kann durchaus sagen, dass die insgesamt 900 Jobs, die es heute bei Fliegel gibt, ohne die Firmengründung in Polen nicht entstanden wären“, meint Jens Elkemann.

Mittlerweile leasen die meisten Kunden ihre Hotelwäsche bei dem Unternehmen. „Das hat für die Hotels den Vorteil, dass sie sich um diesen Bereich nicht mehr kümmern müssen, und für uns, dass wir die Qualität der Wäsche kennen“, so der Prokurist. Weil es ähnlich wie in Deutschland auch in Polen einen Arbeitskräftemangel gibt, sind inzwischen 70 Ukrainer in dem Werk in Gryfino beschäftigt.