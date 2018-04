Kita bleibt nach Brand geschlossen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Awo-Kita „Buratino“ in Fürstenwalde Nord bleibt bis mindestens Ende dieser Woche geschlossen. Grund ist ein Brand, der sich am Wochenende in einem Trakt des Gebäudes entwickelt hatte und nach ersten Erkenntnissen von allein wieder erlosch. „Zwei Gruppenräume und ein Sanitärbereich sind betroffen“, informierte Doris Kunze, Fachbereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie des Awo-Kreisverbandes am Dienstag. Die Brandursache stehe noch nicht fest. Einbruchspuren am Gebäude habe es aber nicht gegeben.

„Zunächst hat der Frühdienst den Schaden am Montagmorgen gar nicht bemerkt“, sagte Doris Kunze. Erst als Kinder und Erzieher ihre Gruppenräume betraten, sahen sie den erloschenen Brandherd. Im Tagesverlauf wurden die Eltern informiert und seit Dienstag ist die Einrichtung geschlossen. „Es wird jetzt ein Brandgutachten geben, erst dann kann eine Spezialfirma mit der Reinigung beginnen“, erklärte Doris Kunze. In der Kita „Buratino“ sind derzeit 151 Kinder angemeldet. Mit Jugendamt und Stadt werde überlegt, wo diese in der Übergangszeit betreut werden können.

Am Dienstagabend teilte Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling mit, dass die Spezial-Reinigungsfirma bereits heute anrücken wird. Wenn klar ist, wie lange die Arbeiten andauern, würden die Eltern in einem zweiten Brief informiert. (mw)