Investor kauft Kurgesellschaft Parkplätze ab

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Ein Kran ist seit Wochenbeginn da, in Kürze soll das Haus 1 der Kurpark-Kolonnaden in Bad Saarow errichtet werden. Investor Jürgen Kliche machte am Montagabend im Bauausschuss aber vor allem seinem Ärger Luft. Für sein anderes großes Projekt, das Gesundheitshotel, fordert er Konsequenzen.

Bislang verfügt Kliche für sein Vorhaben im Zentrum von Bad Saarow, das die aus insgesamt fünf Gebäuden bestehenden Kurpark-Kolonnaden komplettieren soll, nur über eine vorläufige Baugenehmigung, wie er sagte. Auf den endgültigen Bescheid aus der Kreisverwaltung hofft er nun in den nächsten Tagen, nachdem aus dem Amt Scharmützelsee das entsprechende Okay nach Beeskow gegangen ist.

Verzögert hat sich die Erstellung des entscheidenden Dokuments wegen der strengen Stellplatzsatzung der Gemeinde Bad Saarow. Diese besagt, dass Kliche für das Haus 45 Parkflächen vorhalten muss – und genau dazu gab es Ärger, wie am Montagabend offenkundig wurde. Statt der zunächst geplanten 15 Stellplätze ist auf dem Kolonnaden-Grundstück nur Platz für 10; Kliche musste also andernorts 35 Flächen für Pkw – statt 30, wie zunächst geplant – schaffen. Gespräche mit anderen Grundstückseigentümern in der Umgebung scheiterten, wie er berichtete.

Einen Ausweg fand er im Parkhaus der Saarow-Therme an der Pieskower Straße. Dessen Betreiberin, der Kur GmbH, kaufte er 35 der dortigen Stellplätze ab. Kliche berichtete in der öffentlichen Sitzung auch von Vertragsinhalten. Die fünf zusätzlichen Plätze hätten ihn zusätzliche 18 000 Euro gekostet. Für die Gesamtzahl von 35 ergibt das hochgerechnet eine Summe von 126 000 Euro, die er an das gemeindeeigene Unternehmen bezahlen musste. Die Alternative, eine Tiefgarage unter Haus 1, sei finanziell ohnehin nicht darstellbar gewesen. „Die hätte netto 850 000 Euro gekostet. Das wäre wirtschaftlich nicht darstellbar, dann wäre das Haus gescheitert gewesen“, sagte Kliche.

Der Unternehmer präsentierte sich dem Bauausschuss in seinem langen Vortrag als eine Art Samariter für Bad Saarow. Als er vor zwölf Jahren in den Ort gezogen sei, habe er sich immer an den „Ruinen“, die auf dem heutigen Kolonnaden-Areal standen, gestört. Er habe die Grundstücke erworben und dann Thomas Hölzel, den geschäftsführenden Gesellschafter des anderen Investors Artprojekt, überredet, das Gelände zu bebauen. Geld verdiene er mit seinem Haus 1 nicht.

In dem Gebäude entsteht unter anderem ein Kino, für das Kliche nach einigem Hin und Her den Beeskower Schukurama-Betreiber Ralf Schulze gewinnen konnte. Miete bekomme er von diesem „nur für den leeren Laden“, er als Bauherr müsse die Filmsäle ausstatten. „Das ist ein Entgegenkommen an die Gemeinde“, so Kliche. Außerdem ist für das Haus ein Bed-&-Bike-Hotel speziell für Fahrradfahrer geplant.

Kliches Schlussfolgerung bezog sich auf das Gesundheitshotel, das er am Standort des früheren Schloss Pieskow errichten will. „Dieses Projekt starte ich nicht ohne Städtebaulichen Vertrag. Sonst habe ich keine Sicherheit“, sagte er. In diesem soll nach seinem Wunsch unter anderem festgeschrieben sein, dass das bislang vorgeschriebene Baufeld leicht verändert wird. Betrieben werden soll das Hotel nach Kliches Worten von seiner Familie.

Der Bauausschuss-Vorsitzende Bernd Gestewitz (Linke) sagte im Anschluss, er könne Kliches Verärgerung nachvollziehen. Andererseits habe die Gemeindevertretung ihre Gründe gehabt, warum sie dem Bauherrn nur zehn Stellplätze direkt an Haus 1 gestatten wollte. Der Ausschuss kam überein, dass über die Details zum Gesundheitshotel in Kürze weitere Gespräche stattfinden sollen. „Dann werden wir eine Lösung finden“, so Gestewitz.