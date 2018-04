Lkw-Bergung legt Verkehr lahm

Mandy Oys

Teschendorf (MOZ) Die Bundesstraße 96 war Mittwochmorgen sechs Stunden voll gesperrt. Nach einem Wildunfall musste ein Laster geborgen werden. Eine aufwändige Aktion, die zu Kolonnenverkehr auf der Umleitung entlang der B 167 führte, bestätigt Polizeisprecher Toralf Reinhardt am Morgen kurz nach Freigabe der Unfallstelle.

Wegen eines Rehs, das gegen 0.20 Uhr über die B 96 lief, kam ein Laster eines Paketdienstes ins Schleudern. Reinhardt zufolge kam das Gespann nach rechts von der Straße ab. Die Zugmaschine kam in Schräglage im Graben zum Stehen. Der Anhänger landete auf dem Acker. Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben. Der Schaden belaufe sich auf 60 000 Euro. Bis kurz nach 7 Uhr war die Bundesstraße voll gesperrt. Die Bergung des Gespanns war aufwändig, so Reinhardt. Der morgentliche Berufsverkehr wurde von Norden kommend am Grüneberger Knick Richtung B 167 umgeleitet.