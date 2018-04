Weltkriegsbombe am Hauptbahnhof - Sperrkreis von 800 Metern

dpa

Berlin (dpa) Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird der Berliner Hauptbahnhof am Freitag zeitweise komplett gesperrt. Alle Gebäude im Umkreis von 800 Metern um den Fundort müssten ab 9.00 Uhr geräumt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wie viele Menschen betroffen sind und wie lange die Entschärfung dauern wird, lasse sich noch nicht sagen. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten in der Heidestraße unweit des Bahnhofs entdeckt. Die Deutsche Bahn stellt sich auf Behinderungen im Bahnverkehr ein. Für Betroffene die während der Entschärfung eine Unterkunft benötigen, gibt es nach Informationen der Polizei zwei Sammelunterkünfte.