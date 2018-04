Musiker unterstützen Kritik an Christ

Ida Kretzschmar, Ulrich Thiessen

Cottbus (MOZ) Aufgeheizte Stimmung am Staatstheater Cottbus: Nachdem sich vor zwei Wochen die Solisten des Opernensembles mit einem Brief an die Theaterleitung und den Stiftungsrat der Brandenburgischen Kulturstiftung gewandt hatten, folgen nun die Mitglieder des Philharmonischen Orchesters. Wie die „Lausitzer Rundschau“ am Dienstag meldete, wurde am Montag in einer mehrstündigen Versammlung mit dem künstlerischen Personalrat und der Theaterleitung, an der auch Mitglieder anderer Sparten und Gewerke teilnahmen, bekräftigt, dass die Musiker die Sänger in ihrer Kritik am Führungsstil des Generalmusikdirektors Evan Christ unterstützen. Sie hatten das vorab in einem eigenen Brief untermauert.

Kulturministerin Martina Münch bestätigte am Dienstag auf Nachfrage, dass sich der Konflikt am Theater ausgeweitet hat. Sie hofft, dass die Hausleitung ihn selbst noch beheben kann. Es seien bereits entsprechende Vorschläge von der Hausleitung unterbreitet worden. „Ich bin da ganz nah dran“, versicherte die Cottbuserin. Sollte sich keine Entspannung einstellen, werde sie den Stiftungsrat einschalten, deren Vorsitzende sie ist.

Ein Agieren des Stiftungsrates fordert der kulturpolitische Sprecher der CDU im Landtag, Michael Schierack. Die Ministerin verzögere Lösungen, warf der Abgeordnete aus Cottbus der SPD-Politikerin vor. Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) hat laut Schierack eine Sondersitzung des Stiftungsrates bereits beantragt, könne dies allein aber nicht erzwingen. Schierack sieht das Renommee des Staatstheater inzwischen in Gefahr. In der Lausitzstadt seien die Querelen bereits das wichtigste Gesprächsthema.