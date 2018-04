Preußen I verabschiedet sich erfolgreich aus der Saisonausklang

Siegfried Preuß

Frankfurt (MOZ) Am letzten Spieltag der Schach-Saison in der Landesklasse Nord empfing die 1. Mannschaft des SV Preußen Frankfurt den SV Rochade Potsdam-West I. Für die Preußen ging es um die Bestätigung des Aufwärtstrends in der zweiten Hälfte der Saison. Dies gelang mit einem 4,5:3,5-Sieg.

Gemessen an dem Durchschnitt der Deutschen Wertzahlen (DWZ) hatten die Gäste von Potsdam West I einen kleinen Vorteil. Diesen Vorteil vergaben sie aber schon mit der Nichtbesetzung des 3. Brettes, so dass Jens Gellert mit einem kampflosen Punkt Preußen in Führung brachte. Diese Ausgangssituation hatte wohl eine wesentlichen Einfluss auf den Verlauf des Wettkampfes. Bereits nach 15 Minuten (!) nahm Joachim Jacobs am 4. Brett das Remisangebot seines Gegners an. 20 Minuten später einigte sich Carsten Wolff am 8. Brett ebenfalls auf Remis. Er hatte erst zehn Minuten vor Beginn des Spiels durch den kurzfristigen Ausfall von Herbert Prick von seinem Einsatz in der 1. Mannschaft erfahren (Preußen II spielte parallel). Leider musste dann Jan Hentschel am 6. Brett nach einem taktischen Fehlgriff seine Partie bereits nach 45 Minuten aufgegeben, womit es 2:2 stand.

Nach einer Stunde Spielzeit nahmen Siefried Preuß (Brett 5) und Christian John (Brett 7) die Remisangebote ihrer Gegner an. Eine weitere Stunde später einigte sich auch Frank Urbanek am 2. Brett mit seinem Gegner auf Remis. Damit stand es nach nur zwei Stunden 3,5:3,5. Einzig die Partie von Michael Heinsohn am Spitzenbrett lief noch.

In Anbetracht der Tabellensituation war klar, dass ein Unentschieden den sicheren Klassenerhalt für die Preußen bedeuten würde. Denn aufgrund der Abstiegsregel könnte es, abhängig von der Anzahl der Absteiger aus der Ober- und Landessliga, zu einem notwendigen Stichkampf zwischen den Tabellenachten der Staffel Nord und Süd um den Verbleib in der Landesklasse geben.

In der spannenden Partie wogte das Geschehen hin umd her. Erst stand der Potsdamer Carsten Petzholtz nach einem Qualitätsgewinn besser. Heinsohn setzte dann sein Läuferpaar optimal ein und konnte die Stellung im Gleichgewicht halten. In der Zeitnotphase verblieben ihm nur noch zwei Minuten für drei Züge bis zur Zeitkontrolle. Hier bewies er seine Routine und Übersicht und fand in dieser Situation, nach einer Ungenauigkeit seines Gegners, noch die entscheidenden Gewinnzüge und konnte mit dem Partiegewinn den erfreulichen 4,5:3,5-Sieg für die Preußen einfahren.

Mit diesem Sieg wurden die Potsdamer in der Tabelle überholt und die Preußen belegen den, nach dem zähen und unglücklichen Start in die Saison kaum zu erwartenden 5. Platz in der Abschlusstabelle.

„Wenn man bedenkt, dass nach fünf Runden nur zwei Mannschaftspunkte zu Buche standen und die Preußen damit auf dem letzten Platz der Tabelle standen, kann man mit der Leistungssteigerung in der zweiten Saisonhälfte vollauf zufrieden sein. Aus den letzten vier Spieltagen wurden sechs von acht möglichen Punkten geholt“, resümierte Mannschaftsleiter Siegfried Preuß. Am 6. und 7. Spieltag wurden zwei wichtige Siege gegen die mit im Abstiegskampf befindlichen Mannschaften vom Schachclub Havelland und ESV Kirchmöser geholt. Mit diesen Siegen und dem Sieg in der 2. Runde gegen den SC Rathenow wurden alle Mannschaften besiegt, die in der Abschlusstabelle hinter den Preußen liegen.