HSC 2000 wird vorzeitig Kreismeister

Gregor Menz

Fredersdorf Die vor Saisonbeginn neu aus A-Jugend sowie erster und zweiter Mannschaft zusammengewürfelte Handball-Kreisligatruppe des HSC 2000 Frankfurt konnte sich bereits einen Spieltag vor dem Ende der Spielzeit den Kreismeistertitel sichern. Mit einem überzeugenden 26:22-Auswärtserfolg gegen die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf III holten sich die Oderstädter die finalen zwei Punkte im Meisterschaftsrennen.

In elf Spielen ließ der HSC 2000 nur zwei Punkte liegen und konnte vor allem durch eine gute Abwehr glänzen. In zehn Spielen mussten nur 201 Gegentreffer hingenommen werden (zusätzlich wurde eines am grünen Tisch gewonnen). „Obwohl wir viele Probleme mit wechselnden Besetzungen und der Auswärtsbeteiligung hatten, stehen wir am Ende oben. Dies spricht dafür, dass wir durch die Bank auf ordentlichen Handballsachverstand zurückgreifen können. Ich bin froh und stolz, dass die Männer sich hier für eine gute Saison belohnt haben. Vor allen Dingen für die Jungen ist dies ein schöner Erfolg,“ freute sich Trainer Preuß mit seiner Mannschaft, merkte aber auch kritisch an: „Diese Jugend muss in Zukunft aber auch mehr Verantwortung übernehmen. Nur so können wir für die kommende Zeit den Männer-Handballsport in Frankfurt sichern. Solche kleinen Erfolge helfen aber hoffentlich dabei, den Nachwuchs in die Hallen zu bekommen.“

Im Wissen um die Bedeutung der Partie gingen der HSC und Rot Weiß III von Anfang an engagiert zu Werke. Bis zum 5:5-Zwischendstand war es ein Spiel auf Augenhöhe, dann konnten sich die Gäste erstmals mit drei Toren absetzen. Bis zur Pause wurde dieser Vorsprung sogar auf 9:14 vergrößert. Dabei zeigte sich bereits der große Vorteil der Ostbrandenburger. Diese hatten zwei sehr gut aufgelegte Torhüter mitgebracht, die die Werfer der Heimmannschaft teilweise verzweifeln ließen. So gelangen den Randberlinern bei elf Versuchen vom Siebenmeterpunkt lediglich vier Treffer.

Mit dieser Sicherheit im Rücken entwickelten die Oderstädter über die Station 19:10 bis zehn Minuten vor Schluss eine erhebliche Dominanz. Mit einem 14:24-Vorsprung ging es in die Schlussphase, in der die Gastgeber zwar nochmals etwas Ergebniskosmetik betreiben konnten. Am Ende stand ein absolut ungefährdeter 26:22-Sieg für den HSC zu Buche, der gleichbedeutend mit der Kreismeisterschaft ist.

Schon am Sonntag bekommen die Fredersdorfer die Gelegenheit zur Revanche. Dann treffen die Mannschaften beim Kreis-Pokalfinale in Altlandsberg erneut aufeinander. Das letzte Punktspiel der Saison tragen die Frankfurter Handballer am 5. Mai gegen den Tabellenzweiten Pneumant Fürstenwalde um 16 Uhr in eigener Halle aus.(gm)

HSC: Gregor Menz, Lars Möbus (beide im Tor) – Felix Haustein, Matthias Richter (1), Eik Bimberg (1), Matthias Stoll, Dominik Spahn (6), Robert Fuhrmann (3), Ringo Pflaum (3), Uwe Rheinsberg (3), Karl-Heinz Scholz, Rico Rohde (3), Philipp Kuß (1), Reginal Lorenz (5)

Siebenmeter: HSC 3/4, TSG III 4/11 – Zeitstrafen: HSC 10, OSG 5