Nick Köhler mit couragiertem Kampfstil zu Bronze

Mike Köhler

Duisburg Die Judoabteilung des PSV Duisburg richtete am Samstag zum 20. Mal das Internationale Judoturnier der männlichen Jugend unter 16 Jahren in Duisburg aus. Seit 2016 hat das Sichtungsturnier des Deutschen Judo-Bundes (DJB) eine neue Heimat in der Walter-Schädlich-Halle in Duisburg-Hamborn. Die Halle, in der im vergangenen Jahr auch die Deutschen Meisterschaften der Frauen und Männer stattfanden, bot beste Voraussetzungen.

Auf sechs Kampfflächen gingen rund 350 Nachwuchsjudokas an den Start. Mit dabei auch Teilnehmer aus Slowenien, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und der gesamten Bundesrepublik. Die meisten Landesverbände des DJB schickten Auswahlmannschaften nach Nordrhein-Westfalen. Für Brandenburg starteten unter anderem vom PSV Frankfurt Joren Westphal, der dritte der Deutschen Meisterschaft U18 bis 46kg und Nick Köhler.

Für Westphal und Köhler war dieser Wettkampf zudem mit einem Wechsel in die nächsthöhere Gewichtsklasse verbunden. Dass das nicht so einfach sein würde, musste Westphal (bis 50 kg/47 Teilnehmer) leider erfahren. Auf dem Weg ins Viertelfinale besiegte er den Engländer Jackson, Scharnberg (Hamburg) und Tausch (Berlin). Dort stand er seinem Dauerrivalen Drexler (Niedersachsen) gegenüber, der eine Unachtsamkeit von Westphal ausnutzte und mit Ippon gewann. Das Siegerpodest blieb dem Wulkower diesmal verwehrt, da in der Hoffnungsrunde gegen Doganay (Hessen) noch etwas die Kraft fehlte, um zu gewinnen.

Nick Köhler wollte nach der verpassten Medaille bei der Deutschen Meisterschaft beweisen, dass mit ihm auch in der neuen Gewichtsklasse bis 60 kg (48 Teilnehmer). zu rechnen ist. Das gelang dem Lebuser mit Bravour. Nach einem Freilos und Siegen gegen Pechmann (Thüringen), Podobnik (Slowenien), Kaun (Bayern) folgte nach ausgeglichenem Kampf eine knappen Niederlage im Halbfinale gegen Schriever (Hamburg). Im kleinen Finale besiegte Köhler dann den Belgier Decorte, letztjähriger Sieger dieses Turniers, nach knapp einer Minute mit Ippon und freute sich über Bronze.

Schon in knapp zwei Wochen gibt es in Erfurt beim Messecup für beide die nächste Möglichkeit, Bundestrainer Bruno Tsafak auf sich aufmerksam zu machen. (mak)