Von den Bären gefressen

Daniel Wieland

Bernau Die Landesliga-Handballer des HC Angermünde können in dieser Saison gegen die Bernauer Bären nicht gewinnen: Ging bereits das Hinspiel mit 28:30 verloren, so kassierten die Uckermärker nun auswärts sogar eine 20:33-Klatsche. Beide Teams sind als Fünfter (HCA/25:13 Punkte) und Sechster (Bernau/23:15) Tabellennachbarn.

Die Angermünder fanden gut in die Partie und konnten die Anfangsphase ausgeglichen gestalten, was sich auch im Ergebnis widerspiegelte (2:1, 3:3, 6:6). Nach einer guten Viertelstunde kam dann der Bruch im Spiel der Gäste: Die Deckung stand nicht mehr so kompakt wie gewohnt und auch im Angriff blieben klarste Chancen ungenutzt, was die Bernauer in dieser Phase des Spiels eiskalt bestraften – sie zogen vom 7:7 (16.) ihrerseits auf 11:7 davon (23.).

Vor allem über den Gegenstoß kamen die Hausherren vermehrt zu einfachen Toren. Selbst die genommene Auszeit brachte nicht die erhoffte Wirkung bei den Uckermärkern. Zwar konnten die HCA-Akteure auf 8:11 verkürzen, ein 5:0-Lauf der „Bären“ nahm den Angermündern jedoch schnell wieder den Wind aus den Segeln. Beim Stand von 17:9 ging es dann in die Kabinen.

Für die zweite Hälfte hieß nun das Motto bei den Gästen folgerichtig „alles oder nichts“. Der HCA – gewillt, noch mal alles in die Waagschale zu werfen – kam hoch motiviert aus der Kabine. Doch auch im weiteren Spielverlauf stellte sich auf Angermünder Seite kaum Besserung ein. So gelang es den Hausherren sogar, den Vorsprung weiter auszubauen. Dies lag vor allem am unkonzentrierten Angermünder Spiel. Viel zu häufig produzierten die Gäste-Spieler einfache Ballverluste, was die Barnimer auch in der Folge immer wieder zu einfachen Toren nutzten.

Beim Stand von 23:13 schien die Partie endgültig gelaufen. Doch den Gästen ist zugute zu halten, dass sie sich nicht komplett aufgaben, sondern mit vier Treffern in Folge auf 17:23 verkürzten. Grund genug für die Bernauer, eine Auszeit zu nehmen, um so den Rhythmus der Uckermärker zu unterbrechen – mit Erfolg. Ein weiterer 5:0-Lauf der Gastgeber nach dieser einminütigen Unterbrechung machte dann alle Gäste-Hoffnungen auf die Wende zunichte und sorgte für die Vorentscheidung in diesem Match.

Am Ende verloren die Angermünder verdient mit 20:33 und finden sich nun auf Tabellenplatz 5 wieder. Doch bereits am kommenden Wochenende hat man die Chance auf Wiedergutmachung. Dann nämlich ist der Tabellenvorletzte, die TSG Liebenwalde (8:30 Punkte), gegen die man auswärts einen knappen 27:25-Erfolg verbuchte, ab 18 Uhr zu Gast in der heimischen Halle am Gymnasium.