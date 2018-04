Spannendes Finale

Rainer Fehlberg

Greiffenberg Mit einem packenden Final-Spieltag ist die Meisterschaft der Uckermarkliga im Kegelbillard zu Ende gegangen. Hauptrollen in diesem Drama spielten auch die SG Greiffenberg I und Rot-Weiß Günterberg I.

In Greiffenberg war Tabellenführer Lychener SV angereist, der mit einem Sieg den Titelgewinn klarmachen wollte. Nach zwei Paaren schienen die Gäste klar auf Meister-Kurs: Sie führten nach einem 170:205 zwischen Erven Wendt und Kai Forth sowie dem 204:272 bei Bernd Hagenbach gegen Liga-„Überflieger“ Sebastian Peykow mit 103 Punkten Vorsprung. Aber danach drehte sich das Blatt: Lychens Ronny Kostka erwischte einen rabenschwarzen Tag und blieb bei indiskutablen 102 Punkten hängen. Er gab an Torsten Peters genau 100 Punkte ab.

Die Aufgabe für Greiffenbergs Spitzenmann Frank Westphal im vierten Paar gegen den jungen, nachdrängenden Steve Wendland schien gut lösbar. Der Greiffenberger hielt Wort und siegte sicher mit 230:190 Punkten. Damit war Lychens Zwei-Punkte-Vorsprung gegen die Konkurrenz aus Gerswalde und Templin aufgebraucht. Wie würde diese ihre Schlusspartien absolvieren?

Um Meister zu werden, bedurfte es unbedingt eines Heimsieges des Gerswalder SV I gegen die SG Rot-Weiß Günterberg I. Die Gäste waren aber nicht nach Gerswalde gefahren, um die Punkte einfach so abzuschenken. Ganz im Gegenteil: Sie setzten den Hausherren mächtig zu und wuchsen über sich hinaus (beispielsweise Peter Kobus mit 222 Punkten). Nach zwei Durchgängen stand es durch Marco Rieger (227) und Matthias Schauseil (235) bei Jürgen Recks Startresultat von 204 Zählern insgesamt 462:426 für die Gerswalder.

Im dritten Paar holte Günterbergs Heiko Schmidt als Tagesbester mit 242 Punkten den Rückstand auf, weil Mario Zingelmann lediglich 177 Zähler in die Wertung brachte – Teamkamerad Andreas Ziebarth nahm 29 Punkte Vorsprung mit ins letzte Duell. Wenn er nun in die Nähe seiner persönlichen Bestleistung gekommen wäre, hätte dem Favoriten (ähnlich wie bei Greiffenberg gegen Lychen) ein Bein gestellt werden können. Die Sensationen des Wochenendes wären komplett gewesen. Aber es kam anders.

Ziebarths Form reichte nicht: Er unterlag Wolfgang Klaffki mit 180:223 Punkten. Damit setzten sich die Gerswalder nach großem Kampf mit einem äußerst knappen 862:848-Sieg durch und holten sich in einem Wimpernschlagfinale vor den punktgleichen Lychenern und Templinern den Meistertitel 2017/18.

Pool & Kegel Templin als Meisterschaftsdritter besiegte am Schlusstag die SG Milmersdorf II mit 790:659. Die SG Greiffenberg II holte mit 717:635 die Siegpunkte beim SV Boitzenburg II und wurde damit beste zweite Mannschaft der Liga. Günter-berg II unterlag Gerswalde II mit 547: 636. Die Partie SG Milmersdorf I gegen SV Boitzenburg I wurde inzwischen nachgeholt, ihr Ergebnis hatte auf die Tabelle aber keinen Einfluss mehr. (rf)