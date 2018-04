Auftakt auf dem Wasser

Susanne Mey

Fürstenwalde Die traditionelle Langstreckenregatta in der Spreestadt war für die Schwedter Ruderer in dieser Saison der erste Wettkampf auf dem Wasser. Für den Verein Wassersport PCK nahmen Nora Beutel zusammen mit Linda Betker aus Plaue im Doppelzweier der Juniorinnen A, Tim Wiese und Tim Rußbült im Achter der B-Junioren sowie ein Vereinsvierer im Mastersbereich (Senioren) teil. Außerdem startete Hagen Schulze in einer Renngemeinschaft mit Fürstenwalder und Bernburger Aktiven.

Den Auftakt des Tages absolvierte der Junioren-Achter mit den beiden Schwedters Tims in einer Renngemeinschaft mit Ruderern aus Rüdersdorf, Frankfurt (Oder), Plaue und Königs Wusterhausen. Diese Mannschaft erzielte eine ordentliche Zeit von 32:14 min auf der 8-km-Strecke und fuhr damit den Sieg ein.

Als Nächstes gingen die Mastersruderer im Gig-Doppelvierer mit Steuermann an den Start (Gigboote: besonderer Ruderbootstyp für das Wanderrudern und die Ruderausbildung/Wikipedia). Die Besatzung mit den Oderstädtern Alexander Reiche, Maik Rußbült, Rene Lewan-­drowski, Rainer Göllnitz und Steuerfrau Susanne Mey belegte in der AK C (Durchschnittsalter mindestens 43 Jahre) den dritten Platz, während die Mannschaft mit Hagen Schulze in der AK D (50 Jahre) Vierter wurde.

Abschließend gingen Nora Beutel und Linda Betker in ihrem Doppelzweier an den Start. Obwohl sie bisher nur wenige Kilometer Wassertraining absolviert haben, konnten sie einen souveränen Sieg mit fast anderthalb Minuten Vorsprung erringen. Die 8000-Meter-Strecke legte das Duo in einer Zeit von 36:07 min zurück.

In der Endabrechnung standen für die Schwedter also zwei Siege, ein dritter und ein vierter Platz zu Buche, sodass insgesamt alle Sportler und auch die verantwortlichen Trainer mit den gezeigten Leistungen zufrieden sein konnten.

Der nächste Wettkampf folgt bereits am bevorstehenden Wochenende, dann in der Hauptstadt auf der Olympiaregattastrecke in Berlin-Grünau. (sum)