dpa-infocom

Augsburg (dpa) Der FC Augsburg hat den auslaufenden Vertrag mit Routinier Christoph Janker um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2019 verlängert.

Der 33 Jahre alte Defensivspieler war im Januar 2015 von Hertha BSC in die Fuggerstadt gewechselt und bestritt seitdem 32 Ligaspiele für den FCA. In dieser Saison kam Janker allerdings nur zu drei Einsätzen in der Fußball-Bundesliga.